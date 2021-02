Los Toronto Raptors tendrán que acabar la temporada NBA en Tampa ante la imposibilidad de jugar en Canadá

Los Raptors de Toronto no jugarán ningún partido de la presente temporada en su sede y la completarán en Tampa, el lugar que eligieron de forma provisional ante las estrictas restricciones fronterizas vigentes en Canadá debido a la pandemia del coronavirus.

La organización de los Raptors, a través de un comunicado, explicó este jueves que el resto del calendario de la temporada 2020-21 el equipo lo jugará en el Amelia Arena de Tampa, debido a que les sigue siendo "imposible" regresar a Toronto.

Because of ongoing border restrictions due to the COVID-19 pandemic and mindful of public safety measures in Canada, the team has decided they will continue to play their home games in Tampa for the remainder of the 2020-21 season.



