Los Suns se llevan el duelo de líderes de Conferencia ante los Heat; Chicago rompe su mala racha

Charlotte Hornets, 101 - Boston Celtics, 115

Los Boston Celtics sumaron su cuarto triunfo consecutivo de la mano de un espectacular Jayson Tatum (44 puntos) que una jornada más volvió a erigirse en el líder de un equipo en racha. Los Hornets no plantaron cara y P.J. Washington y Miles Bridges fueron sus máximos anotadores con 17 puntos cada uno.

Jayson Tatum is a scoring machine, he dropped 44 points to log his 4th-straight game with 33+ points, and lift the @celtics to their 4th-straight win! #BleedGreen@jaytatum0: 44 PTS, 5 REB, 3 STL, 6 3PM pic.twitter.com/hIgVphSaWp — NBA (@NBA) March 10, 2022

Detroit Pistons, 108 - Chicago Bulls, 114

DeMar DeRozan recuperó su mejor versión y con 36 puntos y 8 rebotes cortó la racha de cinco derrotas consecutivas de unos Bulls que se habían alejado de la cima del Este. Los 25 puntos de Lavine y los 21 de Vucevic también fueron claves ante unos Pistons que dieron más guerra de lo esperado gracias a Cade Cunningham y sus 22 puntos.

CLUTCH!



DeMar DeRozan came up big in the clutch for the Bulls, dropping 28 of his 36 points in the second-half to lead them to the comeback win!@DeMar_DeRozan: 36 PTS, 8 REB, 4 AST, 2 STL pic.twitter.com/Q5Aiy50JYU — NBA (@NBA) March 10, 2022

Miami Heat, 90 - Phoenix Suns, 111

Los Phoenix Suns lograron un autoritario triunfo en el campo de los Miami Heat, en un choque entre los líderes del Oeste y del Este, respectivamente, en el que emergió Devin Booker, de regreso tras cuatro partidos de baja, con 23 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. Los Suns, todavía sin el lesionado Chris Paul, recuperaron a Booker tras su ausencia forzada por el protocolo sanitario de la NBA y su estrella no tardó en recuperar protagonismo apoyado por los 21 puntos y 9 rebotes de Mikal Bridges.

El equipo de Mounty Williams se confirmó el mejor equipo visitante de la NBA (25-6), ante los líderes del Este, que no pudieron contar con Jimmy Butler, y reforzaron su liderato en el Oeste con un balance de 53-13. En Miami, Duncan Robinson destacó con 23 puntos y un seis de once en triples, mientras que Tyler Herro aportó 17 puntos, al igual que Bam Adebayo, y Kyle Lowry repartió diez asistencias.

Milwaukee Bucks, 124 - Atlanta Hawks, 115

Sexta victoria consecutiva de los actuales campeones de la NBA en una nueva exhibición de un Giannis Antetokounmpo que está llegando imparable al tramo final de campaña y que se fue hasta los 43 puntos y 12 rebotes. Le apoyaron con 23 puntos cada uno Bobby Portes y Khris Middleton. En los Hawsk brilló Trae Young con 27 puntos y 11 asistencias.

Giannis was locked in from tip-off dropping 17 points in the first quarter on his way to 43 points and the @Bucks 6th-straight win! #FearTheDeer@Giannis_An34: 43 PTS, 12 REB, 5 AST pic.twitter.com/4mzJUM8nut — NBA (@NBA) March 10, 2022

Houston Rockets, 139 - Los Ángeles Lakers, 130

Los Ángeles Lakers cayeron en la prórroga ante los Houston Rockets, colistas de la Conferencia Oeste y que fueron los sorprendentes verdugos de un conjunto angelino que no levanta cabeza. Desde el parón del All-Star, los Lakers solo han ganado uno de los siete encuentros que han disputado.

En una temporada repleta de decepciones, ridículos y noches para el olvido, la derrota esta noche ante los Rockets es especialmente llamativa ya que los Lakers sucumbieron ante un equipo que solo había ganado 16 partidos hasta ahora (frente a 49 encuentros perdidos) y que solamente se había anotado una victoria de sus últimos diez duelos.

En la prórroga, los Lakers se hundieron puesto que los Rockets les metieron 19 puntos con un fantástico 5 de 5 en triples y 10 puntos del novato Jalen Green. El "rookie" fue el mejor de los Rockets en este partido con 32 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Russell Westbrook, en uno de sus mejores partidos con los Lakers, destacó con 30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias mientras que LeBron James consiguió un triple-doble de 23 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias.

Minnesota Timberwolves, 132 - Oklahoma City Thunder, 102

Otro de los equipos más en forma de la competición, los Wolves, aplastaron a los Thunder de la mano de un Malik Beasley que con 11 triples de 17 intentos se fue hasta los 33 puntos y batió la marca de la franquicia de Minnesota. En los de Oklahoma sobresalió el joven Aaron Wiggins con 25 puntos y 9 rebotes.

New Orleans Pelicans, 102 - Orlando Magic, 108

Los Magic se dieron una alegría con una gran noche de baloncesto coral y sacaron un triunfo de su visita a unos Pelicans en los que Willy Hernangómez se quedo sin anotar. Cole Anthony fue el mejor de los de Orlando con 19 puntos. En los de Nueva Orleans sobresalieron C.J McCollum (32 puntos y 8 asistencias) y Jonas Valanciunas (30 puntos y 15 rebotes).

Dallas Mavericks, 77 - New York Knicks, 107

Los Knicks mostraron su mejor versión en su visita a Dallas y se llevaron la victoria con facilidad de la mano de Julius Randle (26 puntos y 8 rebotes). Los Mavericks estuvieron desastrosos y solo anotaron 27 de los 86 tiros intentados. Solo se salvó de la quema un Luka Doncic que estuvo demasiado solo y que firmó 31 puntos.

San Antonio Spurs, 104 - Toronto Raptors, 119

Los canadienses aguaron la fiesta de Gregg Popovych en casa, que con una victoria de los Spurs se hubiera convertido en el entrenador con más triunfos en la historia de la NBA. Lo impidieron Van Vleet con 26 puntos y Siakam y Barnes con 20 cada uno. En los de San Antonio volvió a brillar Dejonte Murray que consiguió 25 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias.

Utah Jazz, 123 - Portland Trail Blazers, 85

Octavo triunfo seguido en casa de los Utah Jazz que consiguieron una victoria fácil ante unos Blazers a la derivas tras los traspasos y las lesiones. Bojan Bogdanovic con 27 puntos y Donovan Mitchell con 16 tantos lideraron el triunfo de los de Salt Lake City para quienes Juancho Hernangómez firmó 5 puntos y 2 rebotes en siete minutos de partido.

Sacramento Kings, 100 - Denver Nuggets, 106

Nikola Jokic parece empeñado en llevar a sus Nuggets lo más alto posible en el Oeste y con otra actuación portentosa (38 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias) lideró a los de Denver junto a Marcus Morris que hizo 20 puntos. En los Kings brilló D'Aaron Fox con 32 puntos y 10 asistencias.

Nikola Jokic dominated the post for the @nuggets on his way to 38 points and the @nuggets win and his third straight game of 32+ points and 12+ rebounds!



?? 38 PTS

?? 18 REB

?? 7 AST

?? 2 BLK pic.twitter.com/TnaoWYD2pV — NBA (@NBA) March 10, 2022

Los Ángeles Clippers, 115 - Washington Wizards, 109

Un triple de Nico Batum y los tiros libres de Reggie Jackson le dieron una sufrida victoria a los Clippers frente a los Wizards de Kristaps Porzingis (115-109), que en el desenlace echaron a perder con muchos errores su meritorio trabajo durante toda la noche. Reggie Jackson (31 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias) y Marcus Morris (27 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias) fueron los comandantes de los Clippers.

Marcus Morris Sr. and Reggie Jackson combined for 58 points to lead the @LAClippers to the win at home! #ClipperNation@Reggie_Jackson: 31 PTS, 7 AST, 5 3PM@MookMorris2: 27 PTS, 8 REB, 4 AST pic.twitter.com/kCN1ElfMwc — NBA (@NBA) March 10, 2022

Los Wizards iban ganando de 5 puntos a falta de 2.37 (104-109), pero ahí se derritieron puesto que no lograron ningún punto más en el resto del encuentro hasta encajar un parcial de 11-0. Porzingis fue el máximo anotador (19 puntos, un rebote, 3 asistencias, un robo y un tapón) pero también se vio arrastrado por la espiral de fallos de su equipo en los últimos minutos.