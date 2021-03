Los Spurs recuperan el liderato de su División tras la derrota de Dallas Mavericks, sin Doncic

Los Spurs de San Antonio dejaron atrás su racha perdedora y recuperaron el liderato de la División Suroeste a costa de los Mavericks de Dallas que, sin Luka Doncic, enfermo, sufrieron una nueva derrota.

Todo lo contrario de lo que sucedió con los Utah Jazz y Los Angeles Clippers que llegaron a cinco triunfo consecutivos, las mejores rachas ganadoras que hay actualmente en la NBA.

Mientras que el base Russell Westbrook se consolida de nuevo como el "rey" de los triples-dobles al ampliar su liderato en la liga con el último que aportó a su equipo de los Washington Wizards.

San Antonio Spurs 120 - 104 Chicago Bulls

El pívot austríaco Jakob Poeltl estuvo cerca del doble-doble al conseguir 20 puntos y nueve rebotes que ayudaron a los Spurs a ganar fácil por 120-104 a los Bulls de Chicago.

Los Spurs, que tuvieron hasta 36 puntos de ventaja, además de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, frustraron el debut del pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic con los Bulls.

New Orleans Pelicans 112 - 103 Dallas Mavericks

El equipo de San Antonio (23-20) vuelven al liderato de la División Suroeste al combinarse su triunfo co la derrota de los diezmados Mavericks por 112-103 ante los New Orleans Pelicans.

El alero Zion Williamson encestó 38 puntos como líder del ataque de los Pelicans y registró su partido número 23 consecutivo con al menos 20 puntos.

Los Mavericks (23-21) jugaron sin Doncic, quien se quedó fuera por una enfermedad, ni el pívot letón Kristaps Porzingis, quien descansaba con una lesión en la rodilla derecha.

Utah Jazz 126 - 110 Memphis Grizzlies

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mitchell & Clarkson make it 5 in a row for the @utahjazz! #TakeNote@spidadmitchell: 35 PTS, 7 AST@JordanClarksons: 28 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/Y8dzJbNURR — NBA (@NBA) March 28, 2021

El escolta All-Star Donovan Mitchell tuvo 35 tantos como líder encestador de los Jazz, que superaron 126-110 a los Grizzlies de Memphis, en serie de dos partidos disputados de local, en lo que fue su quinto triunfo seguido.

Los Jazz (34-11) encestaron 19 triples y consiguieron el 50 por ciento de sus tiros de campo, en camino su décimo novena victoria consecutiva en casa, que los consolida líderes de la liga.

Los Angeles Clippers 122 - 112 Philadelphia 76ers

El mismo camino siguieron los Clippers que tuvieron al alero All-Star Kawhi Leonard con una aportación de 28 tantos y vencieron 122-112 a los Sixers de Filadelfia.

Los Clippers derrotaron a Sixers en su primer partido contra el exentrenador Doc Rivers, que los dirigió hasta la pasada temporada.

Rivers estuvo siete años al frente de los Clippers y en seis temporadas los llevó a los playoffs de la Conferencia Oeste.

Pero tras quedar eliminados en las semifinales de la Conferencia Oeste del año pasado, decidió dejar el equipo para una semana despues fichar por los Sixers.

Los Clippers han ganado cinco partidos consecutivos y seis de siete que les permite mejorar su marca global a 31-16, la segunda mejor de la División Pacífico y tercera de la Conferencia Oeste.

Los Sixers, que siguen sin el pívot titular, el camerunés Joel Embiid, volvieron a tener al alero Tobias Harris como su líder encestador al conseguir 29 puntos, siete rebotes y seis asistencias, pero esta vez no pudo ser factor ganador.

La derrota dejó a los Sixers con marca global de 32-14, la mejor de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

Washington Wizards 106 - 92 Detroit Pistons

Westbrook aportó 19 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias que ayudaro a los Wizards a ganar 106-92 a los Pistons de Detroit, en duelo de equipos perdedores de la Conferencia Este.

El triple-doble número 15 de Westbrook, el mejor de la NBA, ayudó a los Wizards a asegurar su segunda victoria en 10 partidos desde el receso del All-Star.

Oklahoma City Thunder 94 - 111 Boston Celtics

El ala-pívot All-Star Jayson Tatum consiguió 27 tantos como líder del ataque balanceado de los Celtics de Boston, que derrotaron a domicilio 94-111 a los Thunder de Oklahoma City.

Los Celtics consiguieron su segunda victoria consecutiva en noches seguidas y mejoraron su marca a números iguales de 23-23, que les permite mantenerse en el séptimo lugar de la Conferencia Este, con derecho a estar en los playoffs.

Otro equipo de la División Atlántico, los New York Knicks, también ganaron de visitantes en lo que fue la sorpresa de la jornada.

Milwaukee Bucks 96 - 102 New York Knicks

El escolta Alec Burks tuvo doble-doble de 21 puntos, 10 rebotes con cinco asistencias y los Knicks vencieron a domicilio 96-102 a los diezmados Bucks de Milwaukee, que sufrieron la segunda derrota consecutiva en partidos disputados en noches seguidas.

Por los Bucks, el alero griego Thanasis Antetokounmpo acabó con un doble-doble de 23 puntos, 10 rebotes, cinco asistencias dos recuperaciones de balón, todas sus mejores marcas como profesional, y lideró al equipo de Milwaukee, que jugó sin su hermano, el ala-pívot All-Star, Giannis, lesionado.

Los Bucks (29-16), que no contaron con Giannis y otros tres titulares lesionados, siguen terceros en la Conferencia Este.

Sacramento Kings 100 - 98 Cleveland Cavaliers

El base DeAaron Fox aportó 36 tantos, incluidos 20 en el cuarto periodo, y triple del alero Harrison Barnes cuando sonaba la bocina, dieron a los Sacramento Kings la victoria por 100-98 frente a los Cleveland Cavaliers.

Tyrese Haliburton with the water bottle sneak attack on Harrison Barnes after his game-winner! ��@SacramentoKings#SacramentoProudpic.twitter.com/gbl7AOqoXB — NBA (@NBA) March 28, 2021

Minnesota Timberwolves 107 - 129 Houston Rockets

El escolta-alero Kevin Porter Jr. anotó 25 puntos, mejor marca de la temporada, y acabó líder de los renovados Rockets de Houston, que superaron a domicilio 107-129 a los Timberwolves de Minnesota.