Los Raptors de Marc Gasol ganan a unos Bucks sin Antetokounmpo

Los Raptors de Toronto mantuvieron su condición de equipo campeón de la NBA y volvieron a demostrar que son un conjunto lleno de recursos en su plantilla, lo que les permitió ganar el duelo de la jornada contra los Bucks de Milwaukee, que no contaron con su jugador estrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo.

El ala-pívot reserva, el canadiense Chris Boucher, encabezó el ataque de los Raptors al aportar un doble-doble de 25 puntos, 11 rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones de balón y dos tapones que ayudaron al equipo de Toronto a ganar 114-106 a los Bucks.

Aunque el duelo era entre los dos mejores equipos en la clasificación de la Conferencia Este, ambos tuvieron bajas importantes, especialmente los Bucks al no contar con su jugador estrella y actual MVP de la liga. Antetokounmpo se perdió el partido después de someterse a una cirugía oral. El entrenador de los Bucks, Mike Budehnolzer, declaró que no estaba claro si Antetokounmpo jugaría en los dos últimos partidos del equipo, el martes contra los Washington Wizards -eliminado de los playoffs- y el jueves ante los Grizzlies de Memphis.

CHRIS BOUCHER WITH NO REGARD FOR HUMAN LIFE pic.twitter.com/TIywg8cTh8