Los Pistons sorprenden a los Suns; Curry acaba con los Clippers; victorias de Lakers, Raptors y Celtics

Sacramento Kings, 123 - Toronto Raptors, 124

Fred VanVleet logró 34 puntos y siete asistencias como líder de los Raptors de Toronto, que se acreditaron su segunda victoria de la temporada, la primera fuera de su campo, al superar como visitantes por 123-144 a los Kings de Sacramento.

VanVleet, anotó cinco de los 20 triples que consiguieron los Raptors que hicieron 39 tiros desde fuera del perímetro para un 51% de acierto. Pascal Siakam fue el jugador más completo de Toronto (2-6), tras quedarse a las puertas de un triple-doble con 17 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes. Chris Boucher firmó 23 puntos y 10 rebotes, Norman Powell encestó 22 puntos y Terence Davis aportó otros 18 tantos.

Los Kings, que vieron caer su marca a 4-5, tuvieron como mejor encestador al base DeAaron Fox, con 23 puntos, Harrison Barnes aportó 21 tantos con 8 rebotes y Marvin Bagley III y Tylor Haliburton lograron otros 15.

Golden State Warriors, 115 - Los Ángeles Clippers, 105

Stephen Curry aportó un doble-doble de 38 puntos y 11 asistencias que ayudaron a los Warriors de Golden State a completar la remontada frente a los Ángeles Clippers, a los que vencieron por 115-105. Los Warriors perdían por 21 puntos al inicio del tercer cuarto, pero Curry anotó 19 en ese período y colocó a Golden State a seis a falta de los últimos 12 minutos.

38 points. 9 threes. 11 assists.@StephenCurry30 stays hot and pours in 24 2nd half PTS to lead the @warriors comeback. #DubNationpic.twitter.com/b7cdeCcMiw — NBA (@NBA) January 9, 2021

En el cuarto periodo la exhibición encestadora de los Warriors (5-4) fue todavía más espectacular y lo acabaron con un parcial de 34-18. Andrew Wiggins, cada vez más integrado y productivo, logró 16 puntos y 6 rebotes, mientras que Eric Paschall sumó 12 puntos.

El alero Paul George anotó 25 puntos como líder de los Clippers (6-4) y Kawhi Leonard agregó 24, pero Golden State mejoró la defensa después de que los Clippers anotasen 65 tantos en la primera mitad y la historia del partido cambió por completo.

Ibaka llegó a los 19 puntos como tercer máximo encestador de los Clippers después de disputar 30 minutos y ser el jugador más eficaz del ataque del equipo angelino. Ibaka anotó 9 de 12 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, no fue a la línea de personal, pero sí tuvo protagonismo en el juego interior con siete rebotes -cuatro defensivos-, dio dos asistencias, puso un tapón, perdió un balón y cometió una falta personal.

Milwaukee Bucks, 118 - Utah Jazz, 131

Donovan Mitchell anotó 32 puntos para los Jazz de Utah, que superaron como visitantes 118-131 a los Bucks de Milwaukee. Los Jazz anotaron 25 de 53 triples, siendo una nueva marca en la historia del equipo. El equipo de Utah (5-4), que rompió runa acha de dos partidos consecutivos, también se convirtió en el primero en la historia de la NBA en tener cinco jugadores con al menos cuatro triples en el mismo partido.

Los jugadores de Utah que hicieron al menos cuatro triples fueron el alero Royce O'Neale (6 de 8), el base Mike Conley (5 de 10), el base reserva Jordan Clarkson (5 de 12), Mitchell (4 de 9) y el alero croata Bojan Bogdanovic (4 de 10). Clarkson anotó 26 puntos como segundo máximo encestador, Bogdanovic llegó a los 20, O'Neale anotó 18 y Conley aportó otros 17 tantos.

Por los Bucks (5-4), el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo logró 35 tantos como líder anotador. Khris Middleton firmó un doble-doble de 31 puntos y 10 rebotes, mientras que Jrue Holiday, la nueva adquisición esta temporada de los Bucks llegó a los 17 tantos.

Los Ángeles Lakers, 117 - Chicago Bulls, 115

LeBron James y Dennis Schroder apaciguaron a los Chicago Bulls de un explosivo Zach LaVine para darle una victoria muy peleada a Los Ángeles Lakers (117-115), que solo lograron amarrar el encuentro en el último instante.

LaVine, que fue de largo el mejor sobre la pista, tuvo la opción de darle el partido a los Bulls cuando solo quedaban 12 segundos, pero no consiguió conectar un tiro de media distancia y Schroder se encargó de resolver finalmente el embrollo para los angelinos.

Marc Gasol aportó 6 puntos (1 de 3 en tiros), 4 rebotes y 4 tapones en 19 minutos para unos Lakers que ahora se quedan con un balance de 7 victorias y 3 derrotas. En el conjunto de púrpura y oro, que no pudo contar con Anthony Davis por lesión en el abductor, fueron fundamentales LeBron James (28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Dennis Schroder (17 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias).

En los Bulls, que plantearon un choque de lo más difícil a los actuales campeones de los NBA, brilló un fantástico Zach LaVine con 38 puntos (14 de 22 en tiros, 4 de 7 en triples), 6 asistencias y 5 rebotes. Los de Chicago tienen ahora 4 victorias y 6 derrotas.

Houston Rockets, 132 - Orlando Magic, 90

El joven pívot Christian Wood volvió a mostrar su gran potencial como nueva adquisición de los Rockets de Houston a los que aportó un doble-doble que les ayudó arrollar por 132-90 a los diezmados Magic de Orlando.

Wood, que llegó de los Pistons de Detroit, aportó 22 puntos y 15 rebotes para los Rockets (3-4) que tuvieron seis jugadores que anotaron al menos 10 puntos. P.J.Tucker aportó 15 tantos, los mismos que logró James Harden, que repartió 13 asistencias.

Nikola Vucevic dirigió el ataque de los Magic (6-3) con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, que no evitaron la derrota del equipo de Orlando. Cole Anthony obtuvo 15 tantos y Mo Bamba encestó otros 12 puntos y capturó siete rebotes.

New York Knicks, 89 - Oklahoma City Thunder, 101

Shai Gilgeous-Alexander logró 25 tantos y 10 rebotes como mejor encestador de los Thunder de Oklahoma City, que superaron a domicilio por 89-101 a los Knicks de Nueva York. Los Thunder, que lograron su segunda victoria consecutiva, mejoraron su marca a 4-1 como visitantes y pusieron en 4-4 la global. Hamodou Diallo logró 23 puntos y el pívot dominicano Al Horford encestó otros 15 tantos.

Por los Knicks (5-4), el líder anotador fue R.J. Barrett, con 19 tantos, Julius Randle logró 18 tantos y 12 rebotes y el base Elfryd Payton encestó 16.

New Orleans Pelicans, 110 - Charlotte Hornets, 118

Gordon Hayward aportó 26 tantos como mejor anotador de los Hornets de Charlotte, que derrotaron de visitantes 110-118 a los Pelicans de Nueva Orleans. Los Hornets levantaron una desventaja de 18 puntos en el segundo cuarto para vencer a los Pelicans, que sufrieron la tercera derrota consecutiva y ahora tienen marca de 2-3 en su campo.

Gordon Hayward scores 14 of his 26 PTS in the 4th to lift the @hornets. #AllFlypic.twitter.com/gKLzjLi9pP — NBA (@NBA) January 9, 2021

El alero Miles Bridges encestó 20 puntos y el base Devonte Graham aportó otros 17 tantos con los Hornets (4-5), que ganaron el segundo partido seguido después de haber tenido una racha de tres derrotas consecutivas.

De nuevo, Zion Williamson fue el único jugador de los Pelicans que mantuvo su consistencia en el ataque al aportar 26 puntos, que lo dejaron como el líder encestador. Josh Hart anotó 19 tantos, pero Brandon Ingram, líder encestador del equipo, esta vez acabó solo con 17 puntos, que no evitaron la derrota de los Pelicans. El pívot español Willy Hernangómez sigue sin jugar.

El partido fue el primero profesional que disputaron los hermanos Lonzo y LaMelo Ball desde que llegaron a la NBA. LaMelo, elegido tercero en el sorteo universitario 2020, tuvo la mejor noche, tras quedarse a las puertas de un triple-doble tras lograr 12 puntos, 10 rebotes, nueve asistencias y una recuperación con los Hornets. Lonzo salió de titular con los Pelicans y perdió el duelo al quedarse en apenas cinco tantos.

Boston Celtics, 116 - Washington Wizards, 107

Jayson Tatum consiguió 32 puntos como líder de los Celtics de Boston, que derrotaron 116-107 a los Wizards de Washington. Jaylen Brown logró un doble-doble de 27 tantos y 13 rebotes y el base Marcus Smart encestó 13 tantos que dejaron a los Celtics con la cuarta victoria consecutiva y marca de 7-3, la tercera mejor de la Conferencia Este.

De nuevo, el escolta Bradley Beal, que aportó 41 puntos, y ocho rebotes volvió a ser el líder de los Wizards (2-7). Rui Hachimura consiguió 17 tantos y el ala-pívot letón reserva Davis Bertans logró 13, mientras que el base titular Russell Westbrook siguió sin ser factor ganador al conseguir 12 tantos.

Detroit Pistons, 110 - Phoenix Suns, 105

Jerami Grant logró un doble-doble de 31 puntos y 10 rebotes que ayudaron a los Pistons de Detroit a ganar en la prórroga 110-105 a los Suns de Phoenix y completar una remontada de 23 tantos. Blake Griffin consiguió otro doble-doble de 16 tantos y 12 rebotes y Delon Wright también encestó 16 para el equipo de Detroit, que logró su segunda victoria en lo que va de temporada en la que tiene marca de 2-7.

Por los Suns (6-3), el escolta hispano Devin Booker aportó 23 puntos como líder del ataque del equipo. Langston Galloway encestó otros 17 puntos y el pívot bahameño DeAndre Ayton consiguió un doble-doble de 14 tantos y 12 rebotes.

Memphis Grizzlies, 115 - Brooklyn Nets, 110

Los Grizzlies consiguieron su primer triunfo como locales en el Fedex Forum de Memphis tras derrotar por 115-110 a los Brooklyn Nets en los que no jugaron ni Kyrie Irving ni Kevin Durant ni Spencer Dinwiddie. Dylon Brooks lideró a Memphis (3-6) con 24 puntos, Brandon Clarke anotó 21 y Tyrus Jones aportó 11 puntos y 10 asistencias.

Por los Nets (5-5), el mejor fue Caris LeVert con 43 puntos. Le acompañaron Taurean Princes (16 puntos), Joe Harris (13 tantos) y Jarrett Allen (12 puntos).