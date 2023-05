Los Nuggets ponen el 2-0 ante los Suns; los Sixers se apuntan el primer punto de su serie de la mano de Harden

Los Denver Nuggets, con 39 puntos y 16 rebotes del serbio Nikola Jokic, impusieron su ley este lunes en casa y ganaron por 97-87 a los Suns para tomar ventaja 2-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, con la serie que se desplaza ahora a Phoenix con Devin Booker y Kevin Durant contra las cuerdas.

