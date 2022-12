Los Nuggets asaltan el liderato del Oeste de la mano de Jokic; los Knicks siguen con su buena racha

Jokic firmó su triple doble número 82 en la NBA, con 13 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias en el triunfo de los Nuggets ante unos Grizzlies en los que Ja Morant logró un doble doble de 35 puntos y diez asistencias, sin premio. Más que por su anotación, Jokic, dos veces MVP, se lució con unos pases espectaculares y dio ritmo a sus compañeros, entre ellos a un Aaron Gordon que anotó 24 puntos.

Ningún pívot en la historia de la NBA logró más triples dobles que Jokic y ningún jugador en su posición tiene mejor promedio de asistencias, con más de seis por encuentro.

Los Knicks prolongaron a ocho su racha de victorias consecutivas, empujados por 22 puntos de Immanuel Quickley, 21 de Jalen Brunson y un doble doble de 15 puntos y doce rebotes de Julius Randle. Los Warriors, sin Steph Curry, de baja por lesión en un hombro por sexto partido consecutivo, perdieron por decimoquinta vez en 18 encuentros lejos de San Francisco, la peor marca de la NBA.

