Los Nets se cansan de Kyrie Irving: Suspensión indefinida por apoyar una película antisemita

El base estadounidense Kyrie Irving ha sido suspendido indefinidamente por los Brooklyn Nets, por un periodo mínimo de cinco partidos, tras difundir en sus redes sociales una película con convicciones antisemitas.

Irving habló con los medios este jueves por primera vez desde su controvertida rueda de prensa el sábado pasado, tras compartir esta semana una publicación en redes sociales sobre un libro y una película "llenos de desinformación antisemita", según el jefe de la franquicia Joe Tsai.

Además, el campeón de la NBA en 2016 no pidió disculpas en un primer momento por dicha publicación, sino que trató con ambigüedad cuando se le preguntó directamente si tenía creencias antisemitas. Después de estas declaraciones, los Nets decidieron suspender a Irving por un mínimo de cinco encuentros, así como el sueldo, tras haber quedado "consternados" por sus últimos comentarios.

"Durante los últimos días, hemos hecho repetidos intentos de trabajar con Kyrie Irving para ayudarlo a comprender el daño y el peligro de sus palabras y acciones, que comenzaron cuando él publicitó una película que contenía un odio antisemita profundamente inquietante", señalaron los Nets en un comunicado.

El equipo lamentó que el base no se disculpara en esa rueda de prensa, ya que "no fue la primera vez que tuvo la oportunidad". "No repudiar el antisemitismo cuando se le da una clara oportunidad de hacerlo es profundamente perturbador, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo", afirmaron. "En consecuencia, opinamos que actualmente no es apto para jugar con los Brooklyn Nets", sentenció la franquicia en su comunicado.

Irving aseguró que asumiría la responsabilidad de compartir la publicación en las redes sociales, que desde entonces se eliminó. "No fue mi intención causar ningún daño", dijo Irving. "Yo no soy el que hizo el documental. Les dije cómo me sentía. Respeto todos los ámbitos de la vida. No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo", agregó ante los medios.

"A todas las familias y comunidades judías que están dolidas y afectadas por mi publicación, lamento profundamente haberos causado dolor y pido perdón", escribió. "Quiero aclarar cualquier confusión sobre dónde me sitúo en la lucha contra el antisemitismo. No tuve intención de faltar al respeto a la historia cultural judía respecto al Holocausto o de perpetuar algún odio", afirmó el base, quien admitió que el controvertido documental contenía "declaraciones, narrativas y lenguaje falsos y antisemitas" que resultaban "ofensivos" para los judíos.

El contexto de la polémica

Irving, que en el pasado ha tenido otras controversias como su negativa a vacunarse del coronavirus, publicó la semana pasada en su cuenta de Twitter, con 4,5 millones de seguidores, un enlace de Amazon a la película 'Hebrews to Negroes: Wake Up Black America' (2018).

Esta cinta está basada en un libro del mismo título publicado en 2015 que, según la revista Rolling Stone, incluye multitud de afirmaciones antisemitas como que "muchos judíos famosos" han "admitido" que rezan a "Satán o Lucifer". En su descripción de Amazon, la cinta asegura "descubrir la verdadera identidad de los Hijos de Israel".

Miles Bridges evita la cárcel

El jugador de la NBA Miles Bridges llegó este jueves a un acuerdo con la Fiscalía del condado de Los Ángeles (EE.UU.) para evitar la cárcel por las acusaciones en su contra de violencia machista y abuso infantil. Bridges, que jugó en los Charlotte Hornets las últimas cuatro temporadas, tendrá que cumplir tres años de libertad condicional y, con el acuerdo alcanzado, aceptó su condena sin declararse como culpable en este juicio.





El pasado 29 de junio, Bridges fue detenido en Los Ángeles (EE.UU.) por una presunta agresión a su novia con sus dos hijos presentes. Posteriormente fue liberado después de que el juez fijara una fianza de 130.000 dólares. Bridges, que fue el líder anotador de los Hornets en la última temporada, tuvo un promedio de 20.2 puntos, 7 rebotes y 3.8 asistencias por partido. En estos momentos es agente libre restringido y su futuro en la NBA está entre interrogantes.