Los Mavericks recomendaron a Doncic bajar de peso: "Está entrenando como un loco"

Luka Doncic se está entrenando "como un loco". Según ha informado The Athletic, su equipo, los Dallas Mavericks, pidió al esloveno este verano que perdiese peso, un detalle por el cual el base llegó a ser muy criticado por el entorno del equipo de Texas.

En concreto, el exjugador del Real Madrid ha publicado stories de Instagram en los últimos días, en los que se ve realizando ejercicio con gran intensidad. Según señala el medio, Doncic llegó a estar en los 118 kilos tras los Juegos Olímpicos de Tokio, casi 15 kilos por encima del peso ideal que se recomienda por su estatura, situado en los 104 kilos.

Luka Doncic, out here doing wind sprints…these workout videos dropping daily…he letting the people he’s working this offseason ??…#MFFL



(??: anze9 IG) pic.twitter.com/xpZ7QG1sC9