Los Mavericks planean rescindir el contrato de Campazzo

Los Dallas Mavericks planean rescindir el contrato del argentino Facundo Campazzo y fichar a Kemba Walker, en el intento de cambiar la dinámica tras un deslucido arranque de temporada, según informan este lunes los medios estadounidenses.

Las cuatro derrotas consecutivas sufridas por el equipo de Jason Kidd, que se encuentra actualmente fuera de la zona de 'playoffs' en el Oeste, convencieron a los texanos en apostar por el base Walker para ofrecer más apoyo al esloveno Luka Doncic.

The Dallas Mavericks plan to sign Kemba Walker and waive Facundo Campazzo, sources tell @TheAthletic@Stadium.