Los Lakers tocan fondo: Dwight Howard y Anthony Davis llegaron a las manos y Rondo 'disparó' a un espectador

Después de una temporada 2020/2021 en la que no cumplieron las expectativas, los Lakers afrontaban la nueva campaña como uno de los favoritos al título. Los angelinos habían formado un equipo veterano alrededor de sus dos grandes estrellas LeBron James y Anthony Davis y habían incorporado a otro crack, el base Russell Westbrook para formar un temido Big Three que les llevara a reeditar el anillo conseguido hace solo dos años. Sin embargo, después de solo dos partidos de liga regular saldados con sendas derrota y una pretemporada cargada de sinsabores en la que también perdieron todos los encuentros disputados, la franquicia parece que ha tocado fondo.

El claro ejemplo se vivió este viernes en el Staples Center durante el choque ante los Phoenix Suns cuando Dwight Howard y Anthony Davis llegaron a las manos en pleno partido ante el estupor de compañeros y aficionados. Todo sucedió durante un tiempo muerto en el segundo cuarto. Ambos empezaron a discutir acaloradamente en el banquillo lo que dio paso a una serie de agarrones y empujones mientras el resto de jugadores angelinos trataba de separarlos. Una imagen que dejó entrever los problemas internos y la falta de química existente en el equipo.

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates ?? pic.twitter.com/fyfxBtf0oO

Tras el partido el propio Howard quiso restar importancia a lo sucedido afirmando que “lo solucionamos de esa manera en ese momento. Simplemente tuvimos un desacuerdo por algo que había pasado en la cancha”. Una leyenda angelina Magic Johnson lo veía de otra manera y criticó el incidente en redes sociales.

Dwight Howard and AD got into a physical altercation on the bench…in my 42 years of being associated with the Lakers organization, I’ve never seen something like that smh