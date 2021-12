Los imparables Suns secan a Curry y sus Warriors y asaltan la cima de la NBA

Los Phoenix Suns ahogaron con una exhibición defensiva a Stephen Curry y lograron su decimoséptima victoria seguida tras imponerse a los Golden State Warriors (104-96) en el muy esperado enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la NBA en estos momentos.



Los Warriors aterrizaron en Phoenix como líderes de la Conferencia Oeste con el mejor balance de la liga y se marcharon con los Suns igualándoles al frente de la clasificación (ambos con 18 victorias y 3 derrotas). No todo fueron buenas noticias para los Suns puesto que en el segundo cuarto perdieron por molestias en los isquiotibiales a su escolta Devin Booker.



Con este triunfo, los Suns igualan la mejor racha de victorias de la historia de la franquicia y han firmado un noviembre perfecto sin conocer la derrota (los últimos que les ganaron fueron los Sacramento Kings el pasado 27 de octubre). El encuentro fue de altos vuelos, muy equilibrado, repleto de alternativas y con los dos conjuntos sacando las garras en cada jugada.

?? 5 steals for Chris Paul

?? 4 steals for Mikal Bridges

?? 1st GSW game under 100 points this season



The @Suns clamp up in their franchise record-tying 17th straight win! pic.twitter.com/jgUow8V5DN