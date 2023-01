Los Grizzlies dan caza a los Nuggets en el Oeste; triunfo con susto de los Nets por la lesión de Kevin Durant

Las bajas de Ja Morant y Steven Adams no frenaron a los Grizzlies, que celebraron su sexta victoria consecutiva al ritmo de Desmond Bane (24 puntos y nueve asistencias) y de Tyus Jones (19 puntos). El español Santi Aldama contribuyó en la victoria con doce puntos, cinco rebotes y dos asistencias en quince minutos en pista para unos Grizzlies que alcanzaron a los Nuggets al mando del Oeste.

Kyrie Irving dirigió la victoria de los Nets en el campo de los Heat, en un partido de dos caras para Durant, que alcanzó la decimocuarta posición en la tabla de máximos anotadores de la NBA, con 26.684 puntos, al superar a Dominique Wilkins, pero se retiró lesionado en el tercer período.

'KD' disparó las alarmas por unos problemas en la rodilla derecha para unos Nets que blindaron su segunda posición en el Este, a una victoria de los Boston Celtics, líderes.

Los Hawks salieron ganadores tras una batalla marcada por grandes parciales, con Atlanta que logró un 41-26 el segundo cuarto y los Clippers que reaccionaron con un 35-19 en el tercero, antes de rendirse ante catorce puntos de Trae Young en el cuarto período. Young acabó con treinta puntos y ocho asistencias contra unos Clippers que sufrieron su sexta derrota consecutiva pese a los 29 puntos de Kawhi Leonard.

