Los Celtics destronan a los Raptors y jugarán la final de la Conferencia Este contra los Miami Heat

El reinado de los Raptors de Toronto llegó a su final después de que los Celtics de Boston les vencieron en el decisivo séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este que ganaron por 4-3. Los Celtics con Jayson Tatum como líder se impusieron por 87-92 a los Raptors, actuales campeones de la NBA y se verán las caras en la final de la Conferencia Este con los Miami Heat.

Jayson Tatum con un doble-doble de 29 puntos, 12 rebotes, siete asistencias, una recuperación de balón y un tapón, hizo posible que los Celtics destronasen a los Raptors, que esta vez no pudieron salvarse con canastas milagrosas. Junto a Tatum, Jaylen Brown aportó otros 21 puntos y 8 rebotes, Marcus Smart anotó 16 puntos y Kemba Walker agregó 14 tantos.

