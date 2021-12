Los Bucks y los Suns tropiezan; Ricky supera las 5.000 asistencias en la NBA en el triunfo de los Cavs

Los Milwauke Bucks cayeron en Boston ante unos Celtics con un Jayson Tatum que anotó 42 puntos y los Phoenix Suns fueron derrotados por los LA Clippers en una jornada en la que los Golden State Warriors vencieron por la mínima a los Indiana Pacers y Ricky Rubio entró en el club de los jugadores de la NBA con más de 5.000 asistencias.

Tatum empujó a los Celtics a una victoria de 117-103 sobre los Bucks con sus 42 puntos, de los que 16 los consiguió en el último cuarto del partido. Mientras, la estrella de los campeones de la NBA, Giannis Atentokounmpo, se tuvo que conformar con 20 puntos y 8 rebotes.

El resultado asciende a los Celtics en el noveno puesto de la Conferencia Este y mantiene a los Bucks en el tercer lugar del grupo con sólo una victoria más que los cuartos clasificados, los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio.

