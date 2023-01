Noche de remontadas en la NBA con LeBron James e Irving como protagonistas

Kyrie Irving, con 38 puntos, lideró el triunfo de los Nets en el campo de los Warriors, que sufrieron su cuarta derrota consecutiva en el Chase Center de San Francisco. Un parcial de 26-9 para cerrar el partido permitió a los Nets remontar trece puntos de desventaja en el cuarto período y sumar su segunda victoria en dos partidos este año contra los vigentes campeones.

Kyrie dropped 30+ for the 3rd time in his last 4 games as the Nets won at Golden State ??



38 PTS

7 REB

9 AST pic.twitter.com/YTE3KXDfn3