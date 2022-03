Los 76ers acechan el liderato en el Este; Los Heat, en caída libre; Doncic y sus Mavs no pueden con los Wolves

Los Ángeles Clippers, 97 - Philadelphia 76ers, 122

Harden, con 29 puntos y quince rebotes, y Embiid, con 27 puntos y diez rebotes, protagonizaron el contundente triunfo de los 76ers frente a los Clippers, novenos en la Conferencia Oeste.

?? James Harden dropped 25 points in the first-half to lead the @sixers to the win in LA!@JHarden13: 29 PTS, 15 REB, 7 AST, 2 STL, 4 3PM pic.twitter.com/sv8Lao1WZv — NBA (@NBA) March 26, 2022

El equipo de Philadelphia triunfó con autoridad y ya puede apuntar al liderato de la Conferencia Este, pese a que eso supondría un posible enfrentamiento en primera ronda de los "playoff" con los Brooklyn Nets.

Miami Heat, 103 - New York Knicks, 111

Los Miami Heat siguen en caída libre y desperdiciaron una ventaja de 17 puntos en el cuarto período antes de rendirse frente a los New York Knicks, liderados por los 23 puntos de Immanuel Quickley, en un día en el que no estuvo Julius Randle.

Jimmy Butler anotó 30 puntos para los Heat, pero no pudo evitar un nuevo duro revés que pone en peligro el liderato de su equipo en la Conferencia Este.

Minnesota Timberwolves, 116 - Dallas Mavericks, 95

Los Minnesota Timberwolves se vengaron de la derrota sufrida contra los Mavericks hace dos jornadas y les arrollaron 116-95, empujados por los 20 puntos y nueve rebotes del hispano Karl Anthony Towns, lo que les permitió blindar la séptima posición y seguir soñando con alcanzar a los Denver Nuggets en la sexta.

?? Luka sneaks in a bounce pass!



Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/PrL4MmbWJc — NBA (@NBA) March 26, 2022

En los Mavericks, Doncic anotó 24 puntos, con diez rebotes y ocho asistencias, pero no pudo darle a su equipo un triunfo que valdría la cuarta posición en la Conferencia Oeste.

Charlotte Hornets, 107 - Utah Jazz, 101

Miles Bridges (26) y Terry Rozier (25) anotaron 51 puntos y lideraron el valioso triunfo de los Hornets frente a los Jazz, lo que les permitió seguir presionando a los Brooklyn Nets en la pelea por la octava posición.

Fue la tercera derrota consecutiva para Utah, en los que Donovan Mitchell metió 26 puntos y dio siete asistencias. El español Juancho Hernangómez anotó catorce puntos, con tres triples, y capturó cinco rebotes en los 28 minutos en la pista.

Atlanta Hawks, 121 - Golden State Warriors, 110

Trae Young, con un maravilloso doble doble de 33 puntos y quince asistencias, lideró a los Hawks. en el triunfo frente a unos Warriors que, sin Steph Curry, sufrieron cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Al equipo de Steve Kerr no le bastaron los 37 puntos de Klay Thompson, quien convirtió nueve triples y capturó siete rebotes.

Detroit Pistons, 97 - Washington Wizards, 100

El letón Kristaps Porzingis firmó treinta puntos, capturó diez rebotes y repartió tres asistencias para empujar el triunfo de los Wizards, ya sin opciones de alcanzar los "play-in" contra los Detroit Pistons, colistas. Porzingis registró un once de 22 en tiros con tres triples, en un partido en el que también consiguió dos taponazos y robó dos balones.

Kristaps Porzingis dropped a 30 ball for the @WashWizards including the game-winning jumper with just under 30 seconds remaining in regulation! #DCAboveAll@kporzee: 30 PTS, 10 REB, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/e5xQxGry46 — NBA (@NBA) March 26, 2022

Portland Trail Blazers, 105 - Houston Rockets, 125

Jalen Green lideró con 23 puntos y cinco triples a un grupo de siete jugadores por encima de los diez puntos y le dio a los Rockets, colistas de Oeste, un triunfo en el campo de los Trail Blazers. Fue el primer triunfo de los Rockets en el doble enfrentamiento con los Blazers, que tendrá un nuevo capítulo este sábado.