La lista de estrellas de la NBA que ha rechazado jugar en el Mundial de China con EEUU

El Mundial de China comienza el 31 de agosto y la selección de Estados Unidos aún no tiene confirmado su equipo de 12 jugadores. Ya son nueve, las estrellas de la NBA que han rechazado jugar con la absoluta de su país.

Este miércoles hemos conocido que el base Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, y el escolta DeMar DeRozan, de los Spurs de San Antonio, se han sumado a la lista de estrellas que han rechazado la invitación de formar parte de la selección. Lillard y DeRozan son el séptimo y octavo jugador que anunciaron su retirada del equipo antes de que se inicie el entrenamiento, el próximo 5 de agosto en Las Vegas. El noveno en hacerlo ha sido Kevin Love, de los Cleveland Cavaliers.

Las primeras estrellas que dieron su negativa al equipo de EE.UU. fueron el escolta James Harden, de los Rockets de Houston, y el pívot Anthony Davis, de Los Ángeles Lakers.







Esta es la lista de jugadores que ha rechazado jugar en el Mundial de China



- James Harden (Houston Rockets)

- Anthony Davis (Los Ángeles Lakers)

- Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

- Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

- DeMar DeRozan (San Antonio Spurs)



- CJ McCollum (Portland Trail Blazers)

- Eric Gordon (Houston Rockets)

- Tobias Harris (Philadelphia 76ers)

- Bradley Beal (Washington Wizards)

Se repite lo mismo que en anteriores mundiales



La defección de jugadores de la NBA a estar con la selección nacional en un Mundial no es inusual, ya que en el 2010 el 'Team USA' tuvo 12 caras nuevas con relación a los campeones de Pekín 2008. Lo mismo sucedió en el Mundial del 2014, con 11 jugadores que no estuvieron en Londres, donde el equipo también logró el oro.



Se espera que el entrenador, Gregg Popovich, en su primera experiencia al frente de la selección, pueda contar con estos jugadores, a los que se ha invitado a la convocatoria de Las Vegas:

- Kyle Lowry (Toronto Raptors)



- Zion Williamson (New Orleans Pelicans)



- Kemba Walker (Boston Celtics)

- Marcus Smart (Boston Celtics)

- Jaylen Brown (Boston Celtics)

- D'Angelo Russell (Golden State Warriors)

- Julius Randle (New York Knicks)

- Thaddeus Young (Chicago Bulls)

- Jayson Tatum (Boston Celtics)

- Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

- PJ Tucker (Houston Rockets)

- Donovan Mitchell (Indiana Pacers)

- Kyle Kuzma (Los Ángeles Lakers)

- Brook López (Milwaukee Bucks)

- De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

- Andre Drummond (Detroit Pistons)

- LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

- Harrison Barnes (Sacramento Kings)

- Paul Millsap (Denver Nuggets)

- Myles Turner (Indiana Pacers)

- Landry Shamet (Los Ángeles Clippers)





Otras de las estrellas que no jugarán este mundial de China son:



El base de los Sixers, Ben Simmons, no irá con Australia.



Klay Thompson (Warriors) no irá con Canadá. Tampoco su compatriota Andrew Wiggins.



Pau Gasol; Serge Ibaka; Sergio Rodríguez y Nikola Mirotic no irán con España.



Al Horford no irá con República Dominicana tras fichar con los Sixers.