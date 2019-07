Scariolo: "Nuestra mayor presión es estar a la altura de nuestra historia"

La selección española de baloncesto realizó este miércoles en el Teatro Real de Madrid su puesta de largo para el Mundial de China 2019, un desafío "difícil y durísimo" en palabras del presidente de la Federación Española (FEB) Jorge Garbajosa, con siete amistosos antes del inicio de la competición.

Los dieciséis jugadores preseleccionados para el campeonato, un grupo que tendrá que reducirse a doce para el torneo, acudieron a la sala de ensayos del Teatro Real de Madrid, con la presencia del Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao; y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda.

El combinado español es el formado por: Ilimane Diop, Javier Beirán, Jaime Fernández, Quino Colom, Xavi Rabaseda, Juancho Hernangómez, Joan Sastre, Pierre Oriola, Pau Ribas, Pablo Aguilar, Willy Hernangómez, Sergio Llull, Ricky Rubio, Víctor Claver, Marc Gasol y Rudy Fernández.

El entrenador de la selección española de baloncesto, el italiano Sergio Scariolo, consideró durante la presentación que la "mayor presión" del combinado español es "estar a la altura" de su propia historia, llena de éxitos en los últimos años.

"Llevamos muchísimos años así, no es una presión añadida porque la mayor presión siempre decimos que es estar a la altura de nuestra propia historia. Todos aquí hemos tenido la suerte de hacer grandes cosas con la selección, y lo primero es estar a la altura de lo que hemos contribuido a crear", consideró el técnico italiano.

Para Scariolo, con la experiencia acumulada de este equipo no es "terrible" si se pierde un partido o la vida no cambia radicamente si no se gana, ya que el objetivo es "competir y llegar a la meta" y "vivirla cuando llega".

En cuanto a las características del conjunto, Scariolo dijo que no pretende "inventar el agua caliente", ya que muchos de esos jugadores pertenecen a la generación de nacidos en los 80, que tienen "una forma de competir y de tener ambición" que han ido manteniendo con los años.

"Ha sido una forma mantenida y reforzada por los que han ido trabajando con ellos después, ahí está Pepu (Hernández, exseleccionador español) que lo hizo fantástico, y los que han venido después, que han contribuido a mantener esa identidad que es la de ser un equipo", destacó.

Sobre los rivales, el técnico italiano dijo que "ahora mismo no se puede hablar de rivales", ya que durante el próximo mes de preparación "el obstáculo más grande es ser tú mismo".

A su vez, el pívot de la selección española Marc Gasol, reciente ganador del anillo de la NBA con los Toronto Raptors, asume su papel de líder "con naturalidad" de cara al Mundial de China: "A todo el mundo le llega su momento para ser el referente", dijo.

Durante la presentación, Gasol se refirió al Mundial de Japón 2006, en el que España salió vencedor: "Ha pasado mucho tiempo, al final vas evolucionando e intentando mejorar. En 2006 era muy joven, no sabía a donde iba. Gracias a ese Mundial entendí el camino de la selección", añadió el catalán.

Acerca de la clave de la selección para el mundial, Marc destacó "el conjunto". "Todos los que formamos la selección: jugadores, cuerpo técnico, la Federación... Es básico para nuestro compromiso y la ilusión con la que afrontamos los campeonatos", admitió.

Por último, el base de la selección española Sergio Llull, conocido por sus triples en el último minuto denominados 'mandarinas', señaló que espera que "el frigorífico de las mandarinas" esté "preparado para el momento importante".

"Esperemos que el frigorífico esté preparado para el momento importante, muy contento de estar aquí, con mucha confianza, alegre y predispuesto a dar el máximo como siempre. La muñeca siempre está caliente", explicó el exterior español del Real Madrid.

El jugador balear dijo que está "muy contento" y afronta "con muchas ganas" el Mundial que se disputará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre.

"Muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros y jugar", agregó.