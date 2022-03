LeBron vuelve hacer historia en otra derrota de los Lakers; los Celtics, imparables; los Nets se hunden

New Orleans Pelicans, 116 - Los Ángeles Lakers, 108

Los Ángeles Lakers desperdiciaron 23 puntos de ventaja y cayeron 116-108 en la visita a los New Orleans Pelicans, pese a los 39 puntos de LeBron James, lo que les dejó décimos en el Oeste con una sola victoria de ventaja sobre los San Antonio Spurs, undécimos y fuera de los puestos de "play-in".

Un partido que parecía bajo control, y dominado por LeBron James, se convirtió en una nueva pesadilla para los Lakers, que vieron como Brandon Ingram dirigía con sus 26 puntos la segunda mejor remontada de la historia de los Pelicans.

Brooklyn Nets, 110 - Charlotte Hornets, 119

En el primer partido de Kyrie Irving como local este año, después de que se modificara el mandato sanitario de Nueva York, los Nets se estrellaron contra los 33 puntos de LaMelo Ball y los 24 de Miles Bridges. Irving no pasó de los 16 puntos, con un modesto seis de 22 en tiros, mientras que Durant metió 27 puntos, con ocho rebotes y siete asistencias. Los Nets de Steve Nash bajaron a la novena posición, lo que les obligaría, en este momento, a ganar dos partidos para acceder a los playoff.

Boston Celtics, 134 - Minnesota Timberwolves, 112

No hay quien pare a los Celtics, que sellaron su sexta victoria consecutiva liderados por una dupla estelar compuesta por Jayson Tatum (34 puntos) y Jalen Brown (31 puntos y 10 rebotes). El Garden vio a su equipo asaltar la primera posición en el Este y lucir un nivel estelar de baloncesto, frente a unos Timberwolves en los que el dominicano Karl Anthony Towns anotó 19 puntos, con cuatro rebotes y cinco asistencias.

Phoenix Suns, 114 - Philadelphia 76ers, 104

Los 76ers entregaron el liderato y perdieron tres posiciones en la tabla tras rendirse a los Suns, ya seguros de la primera plaza en el Oeste, pese a los 37 puntos de Joel Embiid. En los Suns, Devin Booker anotó 35 puntos, apoyado por un Chris Paul que metió 19 y ofreció catorce asistencias.

Dallas Mavericks, 114 - Utah Jazz, 100

El esloveno Luka Doncic selló un doble doble de 32 puntos y diez rebotes en el triunfo de los Dallas Mavericks contra los Utah Jazz, en el que puede ser una anticipación del duelo de primera ronda de los próximos "playoff". Los Mavs pudieron contar además con 23 puntos y siete triples de Reggie Bullock en un triunfo que les permitió reforzar su quinta posición, detrás de los Jazz, cuartos.

Washington Wizards, 123 - Golden State Warriors, 115

Los Warriors, sin Steph Curry, perdieron cinco de sus seis últimos encuentros tras rendirse en la visita a los Wizards con 25 puntos de Corey Kispert. El mejor del equipo de Steve Kerr fue Jordan Poole, con 26 puntos, mientras que Klay Thompson anotó 25, con cinco triples.

Detroit Pistons, 102 - New York Knicks, 104

Por más de que solo la matemática les deja con vida, los Knicks no tiran la toalla en la pugna por los "play-in" y encadenaron su tercera victoria consecutiva, esta vez a costa de los Pistons. RJ Barret se lució con 21 puntos y nueve rebotes, mientras que Julius Randle aportó 20 puntos, con siete rebotes y cinco asistencias.