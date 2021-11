LeBron James se rinde ante Ricky Rubio por su exhibición en el Madison

El base español Ricky Rubio vivió este domingo el que seguramente puede ser su mejor partido en la NBA en la clara victoria por 109-126 de Cleveland Cavaliers ante Nueva York Knicks, donde se exhibió en la faceta anotadora con 37 puntos.

El director de juego catalán demostró su capacidad de liderazgo y condujo a los 'Cavs' a su cuarto triunfo consecutivo, una racha que confirma su buen inicio de temporada y que les sitúa en la sexta posición de la Conferencia Este con un balance de 7-4.

El de El Masnou tenía en los 34 puntos conseguidos con Utah Jazz ante San Antonio Spurs su récord de anotación en la liga estadounidense, pero fue capaz de superarla con una actuación estelar y en un escenario de renombre como el Madison Square Garden, donde mostró una gran puntería desde la línea de tres.

Rubio asumió más responsabilidad ofensiva ante la lesión de Collin Sexton, que sólo pudo jugar 12 minutos, y no defraudó. El base español, en más de 31 minutos, firmó un sensacional 8/9 en lanzamiento de tres y 5/10 en tiros de dos, pero además no se le olvidó su mejor virtud de siempre, la de dirigir, con 10 asistencias para completar un gran 'doble-doble' en un partido decidido a favor de Cleveland tras un gran tercer parcial (18-33).

Este gran partido del internacional español no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera para LeBron James. La estrella de los Lakers escribió un tuit alabando al base de los Cavs.

Rubio going INSANE in the garden right now!!!!