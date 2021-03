Lebron James muestra las primeras imágenes de la película Space Jam 2: A New Legacy

Space Jam 2: A New Legacy muestras sus primeras imágenes, en las que aparece Lebron James vestido con la camisa del Tone Squad. En ellas podemos ver a la estrella de Los Ángeles Lakers con el resto de personajes de los Looney Tunes.

“Es uno de los mayores partidos, por no decir el mayor, que he jugado en mi vida. La Goon Squad es probablemente el mejor equipo construido en la historia del baloncesto”, explicó James en entrevista al portal Entertainment Weekly.

Malcolm D. Lee, el director de la secuela, sobre las comparaciones entre Lebron James y Michael Jordan. “Michael Jordan trasciende del deporte. Lebron está dentro de esa categoría. Eso sí, seguramente no habría Lebron sin Jordan, y estoy seguro de que él lo admitiría. Pero él es un jugador único en su generación. Me encanta como es Lebron como persona, atleta y activista”, destacó.

Y’ALL NOT READY FOR THIS SQUAD!!!! �������� @spacejammovie@EWpic.twitter.com/8ogu758fsO