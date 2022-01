LeBron James y Kevin Durant serán los capitanes del Partido de las Estrellas

LeBron James (Los Angeles Lakers) y Kevin Durant (Brooklyn Nets) serán los capitanes de los dos equipos del All-Star de la NBA, que se disputará el próximo 20 de febrero en Cleveland (EE.UU.). La NBA anunció este jueves los diez jugadores titulares del All-Star, entre los cuales LeBron James y Kevin Durant fueron elegidos capitanes al ser los dos nombres que más votos recibieron (uno por cada conferencia).



LeBron y Durant fueron también escogidos como capitanes en el All-Star del año pasado. Queda la duda de si Durant llegará a jugar el All-Star puesto que se lesionó en la rodilla a mediados de este mes y todavía le quedan varias semanas para recuperarse.



Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies, primera elección en el All-Star), Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Andrew Wiggins (Golden State Warriors, primera selección para el All-Star) son los otro cuatro titulares elegidos dentro de la Conferencia Oeste.



DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers) fueron escogidos como los otro cuatro titulares dentro de la Conferencia Este.



Los nombres de los diez titulares salen de un cálculo que tiene en cuenta la votación en internet de los fans de la NBA (50 % del total), las elecciones de los jugadores de la liga (25 %) y las opiniones de los medios de comunicación (25 %).

Three voting groups determined the starters:



• Fans (50%)

• NBA players (25%)

• Media panel 25%)



Complete voting results here: https://t.co/h4VCEaRwVR



Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/W6An0FhzgY