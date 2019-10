LeBron James, evacuado de su casa por los incendios que asolan California

La estrella de Los Angeles Lakers LeBron James se ha visto afectado por los incendios que están asolando California y ha tenido que evacuar su domicilio junto con su familia siguiendo órdenes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

"Estos incendios en Los Ángeles no son ninguna broma. ¡Vaya noche loca! He tenido que evacuar mi casa de emergencia y he estado conduciendo con mi familia tratando de conseguir alojamiento. Rezo por todas las familias que puedan verse afectadas por estos incendios. Mis mejores deseos también para los bomberos, que lo están haciendo lo que mejor saben", expresó James en su cuenta de Twitter (@KingJames).

Entre las áreas evacuadas por los incendios se encuentra el barrio de Brentwood, donde James y su familia viven desde que fichó por los Lakers en el verano de 2018. Las autoridades se han visto obligadas a evacuar a más de 180.000 personas en la zona ante el avance de las llamas.