LeBron James se despide de Kobe: "Escuché tu voz el domingo por la mañana, no pensé que sería la última..."

Un día después darse la tragedia del accidente de helicóptero en el que perdieron la vida el exescolta Kobe Bryant, su hija Gianna María (Gigi), y otras siete personas más, el alero de Los Ángeles Lakers, LeBron James, dijo sentirse "desconsolado y devastado" por la pérdida de su gran amigo y héroe de infancia.

En sus primeros comentarios sobre la muerte de Bryant, de 41 años, que le dio cinco títulos de liga a los Lakers, y cuyo puesto de estrella tras retirarse fue ocupado por James, desde el 2018, el "King" utilizó el lunes la red social de Instagram en su intento de comunicar su dolor y las circunstancias personales anteriores que precedieron al trágico accidente.

Como la mayoría de la comunidad de la NBA a raíz de la tragedia, James luchó para expresar sus sentimientos en palabras, pero admitió que era muy duro y complicado el hacerlo.

De hecho reconoció que no estaba listo, pero consideró que era necesario hablar de su gran "héroe", "modelo" y "amigo".

"No estoy listo, pero aquí voy", comenzó antes de revelar que él y Bryant habían hablado el domingo por la mañana, solo unas horas antes de que la leyenda de la NBA, al que la noche anterior le había batido la marca de tercer máximo encestador en la historia de la liga (33.643 puntos), y su hija, falleciesen.

"Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly (Filadelfia) -la ciudad donde nació Bryant- para regresar a Los Ángeles", escribió James. "No pensé ni un instante, en un millón de años, que sería la última conversación que tendríamos".

James continuó enfatizando cuánto significaba Bryant para todos y especialmente para los fanáticos y la comunidad de Los Ángeles Lakers.

"¡Significas mucho para todos nosotros, especialmente #LakerNation, y es mi responsabilidad poner esta mierda en mi espalda y seguir así!", expresa James, de 35 años, con frustración.

Las carreras de Bryant y James en la NBA se superpusieron durante 13 temporadas, un período en el que se combinaron para llegar con sus respectivos equipos a final en todos los años, excepto dos (2005, 2006).

Ambos unieron sus fuerzas y juntos conquistaron con su selección dos medallas de oro olímpicas (Pekín 2008 y Londres 2012).

Dos años después de que Bryant se retirara en 2016 tras 20 temporadas con los Lakers, James se convirtió en su sucesor cuando firmó como agente libre con el equipo angelino en 2018, después de haber ganado un título con los Cavaliers en su segunda etapa con el equipo de Cleveland.

Tras haberle superado el pasado sábado como tercer máximo encestador, James tiene ahora 33.655 puntos, el propio Bryant fue el primero en mandarle un tuit para felicitarlo y animarle a que siguiese poniendo al baloncesto cada día en un nivel más alto.

"@Kobe Bryant. Continuar moviendo el deporte hacia adelante @ KingJames. Mucho respeto a mi hermano"# 33644", le escribió Bryant.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ���� #33644