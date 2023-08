Lakers-Nuggets y Suns-Warriors abrirán la NBA 2023-24; Wembanyama debutará ante Doncic

Los Ángeles Lakers visitarán a los campeones, los Denver Nuggets, y los Phoenix Suns se medirán con los Golden State Warriors el próximo 24 de octubre para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2023-24 de la NBA. El esperado estreno del prodigio francés Victor Wembanyama, primera elección de los San Antonio Spurs en el draft, será el 25 de octubre en el derbi texano contra los Dallas Mavericks, según el nuevo calendario revelado este jueves por la NBA.

