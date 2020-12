Kyrie Irving se niega a hablar con la prensa: "Emito este comunicado para que mi mensaje se transmita bien"

El base titular de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, sigue sin tener la mejor relación con los periodistas y en la semana que la NBA dedica a los medios de comunicación, tras haber comenzado los campos de entrenamiento, no quiso hablar con los profesionales de la información y se limitó a ofrecer este viernes un comunicado por escrito a través del equipo.

"En lugar de hablar con los medios hoy, estoy emitiendo esta declaración para asegurar que mi mensaje se transmita correctamente", señaló Irving en la declaración.

El base All-Star también manifestó sus deseos de completar una gran temporada que les permita estar en la lucha por el título de campeones.

"Estoy comprometido a llegar al trabajo todos los días, listo para divertirme, competir, actuar y ganar campeonatos junto a mis compañeros de equipo y colegas de la organización de los Nets", destaco Irving en su comunicado.

