Kevin Durant pone rumbo a los Phoenix Suns

Kevin Durant se encuentra muy cerca de abandonar los Brooklyn Nets para fichar por los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker. Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic), los dos periodistas con mejores fuentes en la NBA y que adelantan en primicia y de forma habitual los fichajes en esta liga, aseguraron este miércoles que los Suns están ya rematando los últimos flecos de esta gran operación para incorporar a Durant.

A cambio del alero, los Suns enviarán a Brooklyn a Mikal Bridges, Cam Johnson y Jae Crowder además de varias elecciones del draft. Concretamente, los Nets, que traspasarán a Phoenix también a T.J. Warren, recibirán cuatro elecciones de primera ronda del draft. El fichaje de Durant por los Suns supone un nuevo terremoto en la NBA solo cuatro días después de que Kyrie Irving abandonara los Nets camino de los Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Además, este 'bombazo' de Durant llegó solo unas pocas horas más tarde de que Los Angeles Lakers, en una negociación con tres equipos, traspasaran a Russell Westbrook a los Utah Jazz. Durant pidió el pasado verano a Brooklyn que le traspasara (los Suns ya aparecieron entonces como pretendientes destacados) pero finalmente decidió quedarse, algo que ahora ha cambiado definitivamente con la reciente marcha de Irving a Dallas.

El alero, que lleva un mes fuera por una lesión de rodilla, promedia 29,7 puntos, 6,7 rebotes y 5,3 asistencias por partido esta temporada. Con la salida de Durant, en los Nets ya no queda ninguno de los tres integrantes de aquel trío espectacular que amenazaba con dominar la liga: el propio Durant (Suns), Irving (Mavericks) y James Harden (Philadelphia 76ers). Esta ambiciosa y muy potente operación de los Suns, un órdago en toda regla en la búsqueda del primer anillo en la historia de esta franquicia, también es un movimiento de última hora ya que la fecha límite de traspasos en la NBA es este jueves 9 de febrero a las 15 horas de la costa Este de EE.UU. (20 horas GMT).

Finalistas de la NBA en 2021, los Suns pasan con Durant a ser uno de los grandes aspirantes en el Oeste y para el título de la NBA ya que han logrado incorporar a una de las estrellas más importantes y dominantes de la liga sin desprenderse del legendario y veterano base Chris Paul, de un anotador explosivo como Devin Booker y de un pívot ya contrastado como Deandre Ayton. Phoenix es quinto en el Oeste en estos momentos con un balance de 30 victorias y 26 derrotas. La llegada de Durant a los Suns recuerda a su desembarco en Golden State para jugar en los emblemáticos Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.

Con ese equipo, Durant ganó sus dos únicos anillos (2017 y 2018) antes de hacer las maletas en 2019 para irse a Brooklyn, donde, con muchas lesiones y controversias de por medio en el equipo, su mejor resultado fueron las semifinales del Este de 2021. Quintos en el Este (32-22), los Nets parecen ahora destinados a una reconstrucción de arriba a abajo de su proyecto ya sin ninguna de sus figuras al frente.