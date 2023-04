Un Jimmy Butler imparable deja a los Bucks al borde del KO; LeBron da un golpe a la serie

Los Miami Heat ganaron este lunes el tercer punto de la serie ante los Milwaukee Bucks al imponerse por 119-114 con una remontada épica liderada por un Jimmy Butler extraordinario, que cerró la noche con 56 puntos.

El regreso del griego Giannis Antetokounmpo y su triple-doble con 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias no fue suficiente. Los Bucks hicieron un partido casi perfecto, pero se diluyeron en los últimos minutos ante la locura generada por Butler.

El alero de los Heat centró su anotación en dos momentos concretos: el primer cuarto con 22 puntos y 21 en el último. De ellos, 19 llegaron en los últimos cinco minutos de partido.

La de Butler es la mayor anotación en un partido de postemporada desde que Antetokounmpo lo hiciera en las Finales de 2021. Además es la mejor marca de su carrera y la cuarta más importante de todos los tiempos en 'playoffs' en la historia de la NBA.

En su regreso, Antetokounmpo mostró una versión conservadora, más abierto para evitar posibles contactos, y generando espacios para encontrar a sus compañeros.

El inicio de partido fue difícil para los Heat. Los dos primeros ataques de Adebayo acabaron con una pérdida de balón ante Giannis y un tapón recibido por parte de Brook López.

Lo arregló el de siempre, Jimmy Butler, con nueve puntos de manera consecutiva. Logró un mate en la cara de Giannis que levantó de sus asientos a los presentes. El mejor momento de los Heat les puso a seis puntos (17-23) de un sólido Milwaukee.

La exhibición de Butler no terminó. Con un recital de finalizaciones, la estrella de Miami terminó el primer periodo con 22 puntos y 20 los anotó de manera consecutiva, igualando el récord de anotación de los Heat en un único cuarto en 'playoffss', propiedad de Dwyane Wade.

Pese a la fiabilidad y contundencia en el juego de los Bucks, Butler mantuvo con vida a los suyos, que tan sólo perdieron 28-33 tras doce minutos.

LeBron James sacó su mejor versión competitiva este lunes, forzó la prórroga con 0.8 segundos para el final y selló un doble doble de 22 puntos y veinte rebotes, lo que le dio un triunfo por 117-111 a Los Ángeles Lakers contra los Memphis Grizzlies para colocarse 3-1 por delante en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA.

