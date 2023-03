Inútiles 50 puntos de Curry; los Lakers se estrellan en Houston; Sacramento se coloca segundo del Oeste

Con un espantoso 7-27 lejos de San Francisco, los Warriors sumaron su novena derrota seguida fuera de casa arruinando además una exhibición de un Stephen Curry, fabuloso con 20 de 28 en tiros de campo y 8 de 14 en triples, y que se fue hasta los 50 puntos. Kawhi Leonard (30 puntos y 8 rebotes) y Paul George (24 puntos y 7 asistencias) unieron fuerzas en este duelo clave por los playoffs del Oeste que les dio además el cuarto triunfo consecutivo a los Clippers.

Steph scored 50 tonight as the Warriors fell in LA. 50 points 6 assists 8 threes pic.twitter.com/8YxFpJ8ES6

Huérfanos sin el lesionado LeBron James y sin Anthony Davis por descanso, los Lakers se estrellaron en Houston en un partido en el que iban perdiendo de 18 puntos ya en el segundo cuarto y que acabaron con un triste acierto (37,8 % en tiros de campo, 25 % en triples). Kevin Porter Jr. (27 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) encabezó la victoria de los Rockets, Austin Reaves (24 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de los Lakers y el español Usman Garuba aportó 2 puntos y 1 rebote en Houston.

Fantásticos con seis triunfos consecutivos, los Sixers se llevaron en Cleveland un afilado encuentro por el playoff del Este de la mano de Joel Embiid, imparable con 36 puntos y 18 rebotes. James Harden firmó 28 puntos y 12 asistencias. Caris LeVert (24 puntos y 6 asistencias) fue el más acertado de unos Cavaliers en los que el español Ricky Rubio no jugó por descanso.

Another monster night for Joel Embiid in the Sixers W ??



36 points

18 rebounds

3 assists

4 blocks pic.twitter.com/XfjJ91ZYTy