Ibaka se va a los Pacers en el traspaso de Jae Crowder

El pívot español Serge Ibaka ha fichado por los Indiana Pacers, tras quedarse al margen del proyecto de los Milwaukee Bucks, en el último día de mercado de la NBA.

El acuerdo entre los Bucks y los Pacers forma parte de una operación que llevó a Jae Crowder de los Brooklyn Nets a Milwaukee, adelanta este jueves Shams Charania (The Athletic), uno de los periodistas con mejores fuentes en la NBA.

Ibaka, de 33 años, pondrá fin de esta manera a su paso por los Bucks, a los que había llegado el año pasado, también en el último día de mercado, procedente de Los Ángeles Clippers.

Los Bucks apostaron por él para aumentar su poderío en la pintura y su nivel de personalidad de cara a la pelea por el anillo, pero el protagonismo de Ibaka bajó notablemente este año.

