Harden entra en el club de los 25.000; Boston sigue intratable en el TD Garden

Boston Celtics, 116 - Cleveland Cavaliers, 107

Los Celtics se confirmaron invencibles en Boston y tumbaron a los Cavaliers por segunda vez en tres días con todo su quinteto por encima de los diez puntos para conseguir su duodécima victoria en doce partidos en el TD Garden. Tatum firmó un doble doble de 27 puntos y 11 rebotes, Brown aportó 22 y el letón Kristaps Porzingis 18 puntos. En Cleveland el mejor fue Donovan Mitchell con 31 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Le secundó Caris LeVert con 26 tantos.

Dallas Mavericks, 101 - Minnesota Timberwolves, 119

Karl Anthony Towns selló un doble doble de 21 puntos y 17 rebotes y lideró la victoria de los Timberwolves en el campo de los Mavericks para reforzar su liderato en el Oeste. Los Mavericks cayeron por quinta vez en doce partidos en casa y cortaron una racha de cuatro victorias consecutivas, pese a la gran actuación de Luka Doncic. El esloveno firmó 39 puntos, 6 rebotes y 13 asistencias, con 15 de 27 en tiros, pero los Mavericks pagaron el poderío físico de los Wolves.

Los Ángeles Clippers, 121 - Golden State Warriors, 113

James Harden selló 28 puntos, 7 rebotes y 15 asistencias y se convirtió en el sexto jugador en la historia de la NBA capaz de superar el muro de los 25.000 puntos. Contó con el apoyo de Kawhi Leonard, quien aportó 27 puntos y 8 rebotes. Los Warriors perdieron su cuarto partido en los últimos cinco, en el primer encuentro sin Draymond Green, suspendido de forma indefinida por la NBA por su manotazo del martes a Jusuf Nurkic. El mejor de Golden State fue Klay Thompson con 30 puntos.

James Harden showed out as the Clippers won their 6th straight game ??



28 PTS 7 REB 15 AST 4 BLK



He also became the 24th player in NBA history to reach 25,000 career points ?? pic.twitter.com/iCiZTZsstU — NBA (@NBA) December 15, 2023

Miami Heat, 116 - Chicago Bulls, 124

Los Bulls sumaron su quinta victoria en los últimos siete partidos, al doblegar a los Heat en Miami con 26 puntos de Coby White y 24 de Nikola Vucevic y Ayo Dosunmu, en una nueva noche en la que Zach LaVine estuvo ausente por lesión. Los Heat estuvieron una noche más sin Tyler Herro ni Bam Adebayo y los más destacados fueron el jugador de origen mexicano, Jaime Jáquez Jr, con 22 puntos, y Jimmy Butler, con 20.

Denver Nuggets, 124 - Brooklyn Nets, 101

Dos días de ser expulsado con polémica en la primera mitad del partido contra los Bulls, cuando llevaba sólo cuatro puntos, Jokic se reivindicó con un triple doble de 26 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en 29 minutos. Jamal Murray regresó al quinteto titular de Michael Malone con 16 puntos. En los Nets el más brillante fue Spencer Dinwiddie con 17 puntos y 8 asistencias.

A historic night for Nikola Jokic in the Nuggets W ??



26 PTS 15 REB 10 AST



He's the first player in NBA history to record 10 or more triple-doubles in 7 consecutive seasons ?? pic.twitter.com/81im1OwhGX — NBA (@NBA) December 15, 2023

Sacramento Kings, 128 - Oklahoma City Thunder, 123

De'Aaron Fox, de los Kings, Shai Gilgeous Alexander, de los Thunder, fueron protagonistas de un magnífico duelo en Sacramento. El primero firmó 41 puntos y siete asistencias; el segundo selló 43 puntos (16 de 18 desde la línea de libres), 6 rebotes y 9 asistencias para los Thunder. Los Kings, en los que Domantas Sabonis firmó 18 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias, infligieron la segunda derrota consecutiva a los Thunder, segundos en el Oeste detrás de los Wolves.

Big-time duel tonight in Sacramento ????



SGA: 43 PTS, 6 REB, 9 AST

De'Aaron Fox: 41 PTS, 7 AST, 5 3PM



Kings got the W at home ?? pic.twitter.com/I0BJdcaWWN — NBA (@NBA) December 15, 2023

Portland Trail Blazers, 114 - Utah Jazz, 122

Collin Sexton (27 puntos), el italiano Simone Fontecchio (24) y Talen Horton Tucker (23) aportaron 74 puntos en la victoria de los Jazz en el campo de los Blazers, que llevan cinco derrotas consecutivas. El equipo de Portland tuvo en Scoot Henderson su mejor anotador, con 24 puntos y 10 asistencias.