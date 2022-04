Anteto hace historia en los Bucks; DeRozan mete 50 puntos para liderar a los Bulls; los Lakers, en crisis

44 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Esa fue la extraordinaria hoja de servicios en Brooklyn de un Giannis Antetokounmpo que ha llegado a la fase decisiva de la temporada regular en plena forma y que está regalando momentos tan brillantes como un triple a falta de 18 segundos que mandó el partido a la prórroga.

From the 15th pick to Milwaukee’s All-Time Scoring Leader. The work isn’t done. Stay hungry. pic.twitter.com/decXP9Osz0

Kevin Durant (26 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias) fue el mejor de los Nets pero no estuvo acertado en dos momentos clave: una canasta sobre la bocina en el último cuarto y un triple en el último segundo de la prórroga. El español Serge Ibaka no tuvo minutos en los Bucks.

También en el tiempo extra se decidió el encuentro entre los Chicago Bulls y Los Angeles Clippers, que se acabaron anotando los locales gracias al descomunal partido de DeMar DeRozan (50 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias). Los Clippers, que dejaron escapar una ventaja de 16 puntos en el tercer cuarto, tuvieron en Reggie Jackson a su referente en ataque (34 puntos y 7 asistencias).

5??0?? POINTS!@DeMar_DeRozan left it all on the court, GOING OFF for 50 points to lead the @chicagobulls to the comeback victory after being down 16! #BullsNation



50 PTS | 5 REB | 6 AST pic.twitter.com/Oxcu6tZko0