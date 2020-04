Fallece por coronavirus la madre de Karl Anthony Towns

Después de varias semanas de lucha, la madre del pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns, Jacqueline Cruz, falleció este lunes a causa de las complicaciones que se le presentaron después de haber desarrollado el COVID-19, anunciaron los Minnesota Timberwolves a través de las redes sociales.

"'Jackie', como cariñosamente le conocíamos en la familia, era muchas cosas para muchas personas: esposa, madre, hija, abuela, hermana, tía y amiga. La líder de la familia Towns. Tocó a todos los que conoció. Su pasión era palpable y su energía nunca será reemplazada", reza el comunicado ofrecido por los T-Wolves, equipo en el que Towns es el jugador franquicia.

El mismo comunicado, en nombre de la familia de la fallecida, "alaba" toda la gran labor que realizó el equipo médico que atendió a la madre de Towns, que fue el que hace dos semanas dio a conocer la grave de su estado de salud y la lucha que mantenía por superar el contagio del coronavirus.

"Estamos extremadamente agradecidos por las muestras de amor y apoyo que hemos recibido durante este momento tan difícil. Agradecemos a los médicos del Centro Médico Penn Presbyterian y del Centro Médico JFK, que lucharon por Jackie día tras día, y ayudaron a Karl Sr. a recuperarse del mismo virus que le quitó la vida a su esposa".

Mientras que piden también privacidad para la familia es este momento tan triste y delicado. "La familia está devastada por su tremenda pérdida y respetuosamente solicita privacidad en este momento de gran duelo", agrega el comunicado.

Una larga lista de profesionales del mundo del baloncesto que se unieron a través de las redes sociales para darle el pésame y apoyo a Towns. "Lo siento mucho, te amo hermano", escribió el escolta de los Chicago Bulls, Zach LaVine, que coincidió con Towns en Minnesota.

Los bases Chris Paul (Oklahoma City), Trae Young (Atlanta) y John Wall (Washington) fueron algunos otros jugadores que expresaron en las redes mensajes de apoyo a Towns. También lo hicieron el pívot turco Enes Kanter (Boston), Donovan Mitchell (Utah) y Tyus Jones (Memphis).

Mientras que el entrenador de baloncesto de la Universidad de Kentucky, John Calipari, con quien se formó Towns, dijo que "Ellen (su esposa) y yo estamos absolutamente devastados y conmocionados. @KarlTowns y su padre nos llamaron antes y podríamos decir que algo había sucedido. Es una de las llamadas telefónicas más difíciles que he tenido que tomar. Estábamos recibiendo actualizaciones de que ella estaba mejorando y ahora esto".

