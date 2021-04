Fallece con 33 años el hijo mayor de Scottie Pippen

Scottie Pippen, exjugador estrella de los Chicago Bulls, informó este lunes a través de su perfil de Twitter del fallecimiento, el domingo, de su hijo mayor Antron, de 33 años.

Pippen, que ganó seis anillos de campeón de la NBA junto con el legendario Michael Jordan y jugó 17 temporadas, expresó su "dolor" por la pérdida de su hijo, de quien dijo que sufría asma crónica, que le impidió haber llegado a ser jugador profesional.

Antron jugó baloncesto en la Universidad Internacional Texas A&M.

"Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre este deporte", escribió Pippen, quien no reveló la causa de fallecimiento de su hijo.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

Pippen alabó la actitud siempre positiva de su hijo a pesar de la enfermedad, su amor por el deporte del baloncesto y el gran hombre en el que se había convertido, algo que lo llenaba de "orgullo".

Antron nació en 1987 y era hijo de Karen McCollum, quien se casó con Scottie en 1988. La pareja se separó en 1990.