Exhibiciones estelares de Doncic y Donovan Mitchell para liderar la victoria de sus equipos

Cleveland Cavaliers, 116 - Los Ángeles Lakers, 102

Donovan Mitchell selló 43 puntos, 17 de ellos en el último período, y cortó la racha de tres victorias consecutivas de Los Ángeles Lakers, en los que LeBron James logró un doble doble de 21 puntos y 17 rebotes en su regreso a Cleveland. Mitchell firmó la mejor actuación de su temporada con los Cavaliers, al lograr un 17 de 27 en tiros, con cuatro triples, seis rebotes, cinco asistencias y cuatro robos.

Donovan Mitchell went OFF in Cleveland



43 PTS (season-high)

6 REB

5 AST

4 STL

4 3PM

W



What a night for Spida. pic.twitter.com/XyBXODWXfB — NBA (@NBA) December 7, 2022

El ex de los Utah Jazz fue apoyado por unos dobles dobles de 24 puntos y once rebotes de Jarrett Allen y 21 puntos y once asistencias de Darius Garland. Los Lakers perdieron tras apenas ocho minutos en el primer cuarto a Anthony Davis, el mejor jugador del Oeste en la última temporada, quien se retiró con síntomas de gripe cuando llevaba un punto.

Denver Nuggets, 115 - Dallas Mavericks, 116

Doncic incrementó a 52 su balance de triples dobles en la NBA, al dirigir con 22 puntos, diez rebotes y doce asistencias el valioso triunfo de los Mavs en Denver, apoyado por los 29 puntos, con seis de ocho en triples, de Tim Hardaway Jr que prolongó su momento dulce y encadenó su quinto partido consecutivo con al menos cinco triples. Los Mavericks se vengaron de la derrota sufrida en casa contra los Nuggets el pasado noviembre y se colocaron séptimos en el Oeste, con un balance de 13-11. Los Nuggets son cuartos (14-10).

Luka posted his 6th triple-double of the season in the Mavs W tonight.



22 PTS

10 REB

12 AST

4 3PM pic.twitter.com/P8TAE7Zn0J — NBA (@NBA) December 7, 2022

En los Nuggets, el mejor fue Aaron Gordon, con 27 puntos y ocho rebotes, mientras que Nikola Jokic aportó 19 puntos, con ocho rebotes y ocho asistencias. Bones Hyland anotó 20 puntos, con cinco de diez en triples, en el equipo de Colorado.

Miami Heat, 96 - Detroit Pistons, 116

Siguen sin tener continuidad este año los Miami Heat, que cayeron en casa contra los Pistons, penúltimos en el Este, y que están actualmente fuera de los puestos de 'playoffs' (undécimos), con un balance de 11-14. Sin Jimmy Butler, Tyler Herro anotó 34 puntos para los Heat, con 12 de 17 en tiros, y Bam Adebayo firmó un doble doble de 21 puntos y 15 rebotes, pero el equipo de Erik Spoelstra se estrelló ante la gran actuación coral de los Pistons, liderada por 31 puntos y siete triples del croata Bojan Bogdanovic. Seis jugadores de los Pistons acabaron por encima de los diez puntos en Miami, entre los cuales destacó Alec Burks, con 18 puntos y nueve rebotes.