Estos son los 'Big Three' en la carrera de LeBron James en la NBA

LeBron James ha tenido la suerte de formar parte de algunos de los mejores equipos campeones en su ilustre carrera en la NBA. No todo el mundo se convierte en parte de un 'Big Three' y LeBron ha sido parte de un trío de superestrellas no una, ni dos, sino tres veces, tras la incorporación a los Los Angeles Lakers del ex MVP Russell Westbrook para ir junto al cuatro veces MVP como así como la primera selección general en el Draft de la NBA de 2012 en Anthony Davis.

Por mucho que este trío completamente nuevo tenga bastante poder de estrella, no podemos omitir el hecho de que los equipos anteriores de LeBron con Miami Heat y los Cleveland Cavaliers también fueron históricos.

LOS ÁNGELES LAKERS

Con cinco trofeos de Jugador Más Valioso entre ellos, la combinación de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook puede ser histórica. Los 'Tres Grandes' más nuevos de Hollywood deberían tener a Laker Nation a sus pies.

CLEVELAND CAVALIERS

En 2016, James cumplió su promesa y consolidó su legado como uno de los mejores atletas que jamás haya jugado para la ciudad de Cleveland al ganar el primer Campeonato de la NBA de la franquicia, que también fue el primer título deportivo importante de la ciudad desde 1964.

A pesar de lo genial que fue King James en esa temporada 2015-2016, contó con la ayuda de dos superestrellas llamados Kyrie Irving y Kevin Love. Este trío llegó a las Finales de la NBA en dos temporadas consecutivas, y lo ganó todo en 2016. Después de perder ante los Golden State Warriors en una serie de seis juegos en 2015, LeBron, Kyrie y Kevin se embarcaron en una gira de redención que fue coronada por un regreso épico en las Finales de la NBA de 2016 después de perder 3-1 ante Stephen Curry y los campeones defensores.

MIAMI HEAT

LeBron James llevó su talento a South Beach para unirse a Dwyane Wade y Chris Bosh entre 2010 y 2014. Después de pasar sus primeras siete temporadas con el equipo que lo seleccionó en el draft de 2003, James decidió dejarlo temporalmente y unir fuerzas con el MVP de las Finales de 2006, Wade, así como con el cinco veces All-Star, Bosh.

Este trío James-Wade-Bosh es posiblemente el más equilibrado. Aunque LeBron James seguía siendo el más brillante entre las estrellas, Wade se mantuvo firme como jugador franquicia de Miami, mientras que Bosh marcó silenciosamente a su clase como uno de los ala-pivotes más versátiles de la liga.