Estados Unidos se impone al Resto del Mundo liderado por Eric Paschall y Miles Bridges

El alero Eric Paschall, de los Golden State Warriors, consiguió 23 puntos y lideró el ataque del equipo de Estados Unidos, que venció por 151-131 al equipo del Resto del Mundo, en el partido que dio inicio a la 69ª edición del Fin de Semana de las Estrellas que este 2020 tiene lugar en Chicago.

En el encuentro se registraron 41 mates (21 por parte del equipo ganador y 20 por el de los jugadores internacionales). El alero japonés, Rui Hachimura, de los Wizards de Washington y el alero canadiense Brandon Clarke, de los Grizzlies de Memphis, firmaron cada uno seis mates, mientras que el novato estadounidense Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans completó cinco.

