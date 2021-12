Durant, protagonista con 51 puntos; triple-doble de LeBron James; Willy Hernangómez roza el doble-doble

El alero de los Nets de Brooklyn Kevin Durant tuvo una noche explosiva anotando 51 puntos en la victoria de este domingo frente a los Detroit Pistons.

Durant, quien tuvo su séptimo partido en su carrera anotando 50 puntos o más y a falta del James Harden, se encargó de Detroit -el último clasificado en la Conferencia del Este- y ayudó a afianzar a los Nets en la cima del Este, con un balance de 19 triunfos y 8 derrotas.

No words. Let the hooping do the talking.



?? 51 ?? pic.twitter.com/zKXzsIJPfG