Durant se exhibe ante los Magic con 45 puntos; los Hernangómez y Garuba contaron con minutos

Boston Celtics, 140 - Charlotte Hornets, 105

Jayson Tatum regresó tras perderse el último partido y guió con 35 puntos la cuarta victoria consecutiva de los Celtics, sólidos líderes del Este (17-4), en una noche en la que su equipo conectó 24 triples (46 % de acierto), seis de ellos obra de Marcus Smart. Tatum encadenó su tercer partido consecutivo con al menos 30 puntos, y Smart dominó con 22 puntos y quince asistencias en unos Celtics que llevan trece victorias en sus últimos catorce partidos, una racha únicamente manchada por una derrota en el campo de los Bulls.

Brooklyn Nets, 109 - Orlando Magic, 102

Con 45 puntos y un tremendo 19 de 24 en tiros, Kevin Durant dirigió la victoria de los Nets contra los Magic del italiano Paolo Banchero, apoyado por los 20 puntos de Kyrie Irving y el doble doble de 17 puntos y trece rebotes de Nic Claxton. Ben Simmons se retiró en el segundo cuarto con molestias en la rodilla izquierda y acabó el partido con cuatro rebotes y tres asistencias, sin puntos, en once minutos en pista. Los Magic perdieron siete de sus últimos ocho partidos y están hundidos en la penúltima plaza del Este, con un balance de 5-16.

Sacramento Kings, 117 - Phoenix Suns, 122

Devin Booker le dio a los Suns la quinta victoria consecutiva, al protagonizar una tremenda actuación de 44 puntos, con 17 de 28 en tiros, ocho rebotes, cuatro asistencias y seis robos. DeAndre Ayton, el mejor jugador de la semana en el Oeste, selló un nuevo doble-doble, con 17 puntos y doce rebotes.

Washington Wizards, 142 - Minnesota Tikmberwolves, 127

Kristaps Porzingis selló la mejor actuación de su carrera, al anotar 41 puntos en la victoria por 142-127 de los Washington Wizards contra los Minnesota Timberwolves, en los que el dominicano Karl Anthony Towns se lesionó en una pantorrilla. Porzingis confirmó su brillante momento de forma, al acabar con 41 puntos, con 12 de 18 en tiros y seis de diez en triples. El estonio, exjugador del Sevilla, de los Dallas Mavericks o de los New York Knicks, también aportó cuatro rebotes, tres asistencias, dos robos y tres taponazos.

Los Ángeles Lakers, 115 - Indiana Pacers, 116



Los Indiana Pacers remontaron 17 puntos de desventaja en el cuarto período y se impusieron por 116-115 a los Lakers con un triple sobre la bocina de Andrew Nembhard. Un bajón en el último cuarto, tras escaparse 101-84 en el marcador, volvió a hundir a los Lakers en una pesadilla. Anthony Davis logró un doble doble de 25 puntos y 13 rebotes, Russell Westbrook metió 24 puntos y LeBron James aportó 21, pero los angelinos siguen sin poder tener continuidad.

Nembhard, novato de 22 años, conectó el cuatro triple de la noche en el último suspiro y culminó la extraordinaria remontada de los Pacers de Rick Carlisle, cada vez más revelación de este arranque de temporada.

Toronto Raptors, 100 - Cleveland Cavaliers, 88

Tras tumbar a los Dallas Mavericks 24 horas, los Raptors se impusieron a los Cleveland Cavaliers en el regreso, con un doble-doble de 18 puntos y once rebotes, de Pascal Siakam. La defensa de los Raptors solo concedió 88 puntos a uno de los equipos más competitivos de la liga y Donovan Mitchell, anulado por OG Anunoby, no pasó de los ocho puntos, con tres de once en tiros.

Philadelphia 76ers, 104 - Atlanta Hawks, 101

Joel Embiid regresó tras perderse cuatro partidos por lesión y lideró a los Sixers con 30 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, para que remontaran 16 puntos de desventaja ante los Hawks. Todavía sin James Harden, Tobias Harris aportó 24 puntos para los Sixers, mientras que en los Hawks Trae Young no pasó de los 18 puntos, con seis de catorce en tiros, aunque repartió diez asistencias.

New Orleans Pelicans, 105 - Oklahoma City Thunder, 101

Sin Brandon Ingram ni CJ McCollum, los Pelicans doblegaron a los Thunder con 23 puntos de Zion Williamson, quien también capturó ocho rebotes y repartió ocho asistencias. Shai Gilgeous Alexander sigue siendo el líder incuestionable de los Thunder. En New Orleans, el ex de los Lakers anotó 31 puntos, con seis rebotes y cuatro asistencias.

Denver Nuggets, 129 - Houston Rockets, 113

Nikola Jokic, con 32 puntos, doce rebotes y ocho asistencias, y Jamal Murray, con 31 puntos y cuatro triples, lideraron el triunfo con el que los Nuggets reforzaron su segunda posición en el Oeste (13-7). En los Rockets, el español Usman Garuba anotó cuatro puntos y capturó tres rebotes en 10.39 minutos en pista.

Utah Jazz, 107 - Chicago Bulls, 114

Los Utah Jazz perdieron su quinto partido consecutivo, esta vez contra los Bulls. DeMar DeRozan fue el líder anotador con 26 puntos y amargó la noche del finlandés Lauri Markkanen, ex de los Bulls, quien metió 32 puntos, sin premio.