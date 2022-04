El drama de los Lakers: Del anillo al fracaso en menos de dos años pese a LeBron James

Los Ángeles Lakers se quedaron este miércoles sin opciones de llegar a los 'playoff' tras ser derrotados por los Phoenix Suns (121-110) en un partido que no jugó LeBron James por una lesión de tobillo y que cerró una temporada para el olvido de los angelinos.

Tras la victoria de los San Antonio Spurs ante los Denver Nuggets (97-116), los Lakers necesitaban ganar desesperadamente este encuentro para conservar sus mínimas opciones de jugar el "play-in". Sin embargo, los angelinos sumaron su séptima derrota consecutiva para decir adiós matemáticamente a los 'playoff' y cerrar así una catastrófica campaña.

"Estamos decepcionados, pero no hubo falta de compromiso. Hemos trabajado mucho, pero estamos eliminados y estamos decepcionados ahora mismo", dijo Frank Vogel, entrenador de los Lakers, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El equipo toca fondo menos de dos años después de coronarse en Orlando

El 12 de octubre de 2020 el equipo angelino tocaba la gloria en la burbuja de Orlando con la que la NBA puso fin a la complicada temporada del coronavirus. Ese día, los Lakers se imponían en el sexto partido de la Final y conquistaban el 17º anillo de la franquicia angelina con LeBron James y Anthony Davis al mando de un equipo que prometía extender su dominio durante años.





Nada más lejos de la realidad. En la 2020/2021 el equipo incorporó piezas de calidad como Denis Schroder, Marc Gasol o Montrezl Harrell para conseguir su segundo título consecutivo. Sin embargo, la temporada regular se complicó por las lesiones de LeBron James y el equipo tuvo que pasar por el play-in para meterse en unos playoffs en los que fueron eliminados en primera ronda por los Phoenix Suns tras acabar octavos en el Oeste con una marca de (42-30).

Esta campaña la cuesta abajo ha sido más pronunciada con un ridículo tramo final que ha dejado los Lakers en la undécima plaza del Oeste con un récord de 31-48. La llegada de Westbrook, por el que el equipo se deshizo de valiosos hombres de banquillo como Harrell, Kuzma o Caldwell-Pope, no ha funcionado. Tampoco lo han hecho veteranos como Dwight Howard o Carmelo Anthony y las lesiones de LeBron James no han ayudado. El equipo ha tocado fondo.

Ni la extraordinaria temporada personal de LeBron, que a sus 37 años luce un promedio de 30.3 puntos, 8.2 rebotes y 6.2 asistencias por partido, fue suficiente para matizar los límites de un grupo que no logró convertirse en equipo.

¿Y ahora qué?

Ahora toca reconstruir. Para elló, lo primero es deshacerse del astronómico contrato de un Russell Westbrook muy criticado y que cobra casi 45 millones de dólares este año. Sacar al base se antoja tarea prácticamente imposible por lo que lo más lógico parece ser la rescisión de su contrato. Anthony Davis, 35 millones de dólares de salario, también está en el punto de mira. Tampoco seguirá en el banquillo un Frank Vogel al que no salvará el haber ganado el anillo hace dos temporadas.

Westbrook, el gran señalado

Westbrook aseguró que no le gusta "apuntar el dedo" contra sus compañeros y destacó que solo puede "controlar" sus propias acciones. "Pasaron muchas cosas este año, pero personalmente no me gusta apuntar el dedo", afirmó Westbrook, quien sonrió cuando fue preguntado en rueda de prensa sobre qué pasó este año en los Lakers para justificar la decepcionante temporada.





Se negó a contar detalles concretos sobre las razones de la temporada negativa. "Buen intento", afirmó sonriendo para contestar a la pregunta de un periodista. Westbrook aseguró que, pese a que la situación fuera muy complicada, seguía decidido a luchar para evitar este fracaso deportivo. "Yo nunca me rindo, no forma parte de mi personalidad, más allá de lo que pase. No puedo hablar por mis compañeros, pero yo siempre juego hasta el final", dijo.