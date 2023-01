Donovan Mitchell hace historia y destroza a los Bulls con 71 puntos; Klay Thompson le endosa 54 a Atlanta

Cleveland Cavaliers, 145 - Chicago Bulls, 134

Donovan Mitchell firmó la mejor actuación en los últimos 17 años de la NBA, al anotar 71 puntos en el triunfo de los Cleveland Cavaliers en la prórroga contra los Chicago Bulls. Mitchell selló la sexta mejor anotación en la historia de la NBA con sus 71 tantos, trece de ellos en la prórroga después de ayudar a su equipo a remontar 21 puntos de desventaja en el segundo período. El ex de los Jazz forzó el tiempo extra al fallar el segundo de dos tiros libres, capturar el rebote y anotar otros dos puntos con un lanzamiento al tablero.

71 PTS

8 REB

11 AST

W



Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH — NBA (@NBA) January 3, 2023

Fue la mejor actuación desde 2006, cuando Kobe Bryant anotó 81 puntos contra los New York Knicks. Solo Wilt Chamberlain, con 100 puntos, 73 y 72 en 1962, Bryant y David Thompson, con 73 en 1978, lograron mejorar la marca de Mitchell en la historia de la liga estadounidense. El escolta disputo 50 minutos con un estratosférico 22-34 en tiros de campo (7-15 en triples) y 20-25 en tiros libres. Además, aportó 8 rebotes y 11 asistencias en una actuación para la historia.

Donovan Mitchell hizo inútiles los 44 puntos de DeMar DeRozan para los Chicago Bulls. Zach LaVine aportó 26 tantos y Nikola Vucevic 20 puntos y 13 rebotes para unos Bulls que están siendo una de las decepciones de la temporada.

Golden State Warriors, 143 - Atlanta Hawks, 141

Un Klay Thompson estelar logró su mejor actuación desde sus lesiones de cruzado y en el tendón de Aquiles y dirigió con 54 puntos y diez triples el triunfo de los Warriors tras dos prórrogas contra los Hawks. Jordan Poole fue también clave con sus 28 tantos.

Klay in the Warriors 2OT win:



54 PTS

7 REB

10 threes pic.twitter.com/uPUjP8qLIC — NBA (@NBA) January 3, 2023

Los Warriors se confirmaron como el mejor equipo de la NBA en casa (17-2) y prolongaron la caída de unos Hawks que llevan cuatro derrotas consecutivas pese al tremendo esfuerzo del Chase Center, en el que los 30 puntos y 14 asistencias de Trae Young se sumaron a otros tres dobles dobles de sus compañeros.

Brooklyn Nets, 139 - San Antonio Spurs, 103

Los Nets pasaron por encima de los Spurs, con 28 puntos de Kyrie Irving y 25 de Kevin Durant, y celebraron su duodécima victoria consecutiva en la NBA, para colocarse segundos en el Este, a una sola victoria de los Boston Celtics, líderes. En el Barclays Center también estuvieron el francés Kylian Mbappé y el marroquí Achraf Hakim, futbolistas del París Saint Germain, que disfrutan de unos días de descanso tras el Mundial de Qatar 2022.

Minnesota Timberwolves, 124 - Denver Nuggets, 111

La defensa de los Wolves interrumpió la racha de dos triples dobles del serbio Nikola Jokic, quien acabó el duelo con 24 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Anthony Edwards logró un doble doble de 29 puntos y 10 rebotes y los de Minnesota se reencontraron con la victoria tras seis derrotas consecutivas.

Los Ángeles Clippers, 100 - Miami Heat, 110

Los Heat sumaron un gran triunfo en Los Ángeles liderados por los 31 puntos y 12 rebotes de Bam Adebayo y por los 25 puntos, con cinco triples, de Tyler Herro. El equipo de Erik Spoelstra sumó su cuarta victoria en los últimos cinco partidos a costa de unos Clippers huérfanos de Kawhi Leonard, en los que Paul George anotó 25 puntos.

Philadelphia 76'ers, 120 - New Orleans Pelicans, 111

Joel Embiid aportó un doble doble de 42 puntos y 12 rebotes y, ayudado por los 27 puntos de James Harden, le dio a los 76ers la décima victoria consecutiva en casa, a costa de unos Pelicans que perdieron por lesión a Zion Williamson cuando llevaba 26 puntos y un brillante diez de doce en tiros.

Joel Embiid in the Sixers win:



42 PTS

11 REB

5 AST pic.twitter.com/ke0C0L6WF5 — NBA (@NBA) January 3, 2023

Los 76ers son quintos en la Conferencia Este, mientras que los Pelicans bajaron a la tercera plaza en el Oeste, detrás de los Memphis Grizzlies y de los Denver Nuggets. Willy Hernángomez disputó 17 minutos en los que aportó 9 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia.

Houston Rockets, 106 - Dallas Mavericks, 111

Luka Doncic firmó un doble doble de 39 puntos y 12 rebotes, con 8 asistencias, y los Mavericks sellaron un parcial de 12-2 en los últimos 4.23 minutos para tumbar a los Rockets en un derbi texano. Los Mavericks suman siete victorias consecutivas y se colocan cuartos en el Oeste con un balance de 22-16. Para los Rockets, colistas del Oeste, el español Usman Garuba aportó 6 puntos y 3 rebotes en 11.27 minutos en pista.

Luka tonight:



39 PTS

12 REB

8 AST

Mavs W pic.twitter.com/VJgXN2DluR — NBA (@NBA) January 3, 2023

Charlotte Hornets, 115 - Los Ángeles Lakers, 121

LeBron James brilló con un doble doble de 43 puntos y 11 rebotes en el triunfo de Los Ángeles Lakers contra los Charlotte Hornets (115-121) y ya está a menos de 500 puntos del récord absoluto de puntos en la historia de la NBA (38.387), de Kareem Abdul Jabbar. Hace dos días, en su 38 cumpleaños, James firmó 47 puntos contra los Atlanta Hawks y volvió a superar los 40 puntos contra unos Hornets hundidos en la penúltima plaza de la Conferencia Este.

LeBron tonight in the Lakers W:



43 PTS

11 REB

6 AST



He becomes the second player in NBA history to record back-to-back 40+ point games at age 35 or older, joining Michael Jordan. pic.twitter.com/8RtoNJwuJ4 — NBA (@NBA) January 3, 2023

New York Knicks, 102 - Phoenix Suns, 83

Un doble doble de 28 puntos y 16 rebotes de Julius Randle y 24 puntos de Jalen Brunson, unidos a los pésimos porcentajes de los Suns (39 %), permitieron a los Knicks sumar su segunda victoria consecutiva. Los Suns siguen pagando la baja por lesión de Devin Booker, quien sufrió una recaída de sus problemas de pubis el último día de Navidad en el partido contra los Nuggets.

28 PTS

16 REB

6 AST

4 threes



Julius Randle leads the Knicks to another W. pic.twitter.com/GhwZQuaVnk — NBA (@NBA) January 2, 2023

Portland Trail Blazers, 135 - Detroit Pistons, 106

Los Blazers pasaron por encima de los Pistons con 36 puntos de Jerami Grant, 30 de Anfernee Simons y un doble doble de 19 puntos y 10 asistencias de Damian Lillard. Los locales sellaron un tremendo parcial de 20-0 entre el segundo y el tercer período que les permitió pasar del 46-52 al 66-52.

Indiana Pacers, 122 - Toronto Raptors, 114

Bennedict Mathurin guió con 21 puntos a un grupo de siete Pacers por encima de los diez puntos, incluido un Buddy Hield de 19 puntos y un Miles Turner protagonista con un doble doble de 18 puntos y 10 rebotes. A los Raptors no les bastaron los 32 puntos de Gary Trent ni los 26 de Pascal Siakam, en una noche en la que el español Juancho Hernangómez no tuvo minutos.