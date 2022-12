Doncic, Tatum y Jokic, estrellas de Navidad en la NBA

Denver Nuggets, 128 - Phoenix Suns, 125

El serbio Nikola Jokic firmó un triple doble de 41 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias y Aaron Gordon aportó 28 puntos y 13 rebotes, con un mate espectacular ante Landry Shamet que terminó siendo decisivo para la victoria de los Nuggets en la prórroga ante los Suns.

Check out the best plays from Nikola Jokic's WILD 41 PTS, 15 AST, 15 REB triple-double! #NBAXmas ????



Presented by DraftKings pic.twitter.com/TAXfkXYgrO — NBA (@NBA) December 26, 2022

Jokic logró el triple doble número 83 de su carrera y sus Nuggets alcanzaron el liderato en solitario en el Oeste (21-11) a costa de unos Suns en los que Shamet firmó 31 puntos, con siete triples, sin premio. Devin Booker se retiró tras apenas cuatro minutos (dos puntos) en pista por una recaída de su lesión en el pubis y disparó las alarmas en los Suns.

Dallas Mavericks, 124 - Los Ángeles Lakers, 115

Luka Doncic rozó el triple doble y, con sus 32 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, guió la victoria de los Dallas Mavericks contra Los Ángeles Lakers, en los que LeBron James anotó 38 puntos. En un día en el que los Mavericks honraron a su leyenda más brillante, el alemán Dirk Nowitzki, Doncic se convirtió en el primer jugador de la franquicia texana capaz de anotar 32 puntos en el día de Navidad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

32 PTS

9 REB

9 AST



Luka put on a show as the Mavs picked up the #NBAXmas W! ???? pic.twitter.com/T2z7R4vbQ5 — NBA (@NBA) December 25, 2022

Con un tercer período de 51 puntos, el equipo de Jason Kidd, octavo (18-16), sumó su tercera victoria consecutiva, a costa de unos Lakers que cayeron por quinto duelo seguido y se quedaron decimoterceros (13-20).

Boston Celtics, 139 - Milwaukee Bucks, 118

Los Celtics dieron un golpe en la mesa en un duelo entre las dos franquicias consideradas como favoritas para jugarse las finales de la Conferencia Este en los próximos 'playoffs'. Jayson Tatum selló 41 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 3 robos, mientras que Jaylen Brown aportó 29 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En los Bucks, Antetokounmpo anotó 27 puntos, con 9 rebotes y 3 asistencias, mientras que Jrue Holiday metió 23 puntos, con 6 rebotes y 7 asistencias.

41 PTS

7 REB

5 AST

3 STL

W



Jayson Tatum delivers an #NBAXmas gift to Celtics fans. ???? pic.twitter.com/z2jKfaTTyz — NBA (@NBA) December 26, 2022

Golden State Warriors, 123 - Memphis Grizzlies, 109

Los Golden State Warriors dieron la cara y, tras las dos humillaciones sufridas ante New York Knicks y Brooklyn Nets, ganaron en casa a los Memphis Grizzlies lanzados por los 32 puntos de Jordan Poole, en una noche marcada por hasta cinco faltas técnicas pitadas a los campeones NBA. Klay Thompson aportó 24 puntos y Draymond Green se lució con un doble doble de 13 rebotes y 13 asistencias.

36 PTS

7 REB

8 AST



Ja showed out in his #NBAXmas debut. pic.twitter.com/N5L2EVCGdx — NBA (@NBA) December 26, 2022

Es una temporada de dos caras para los Warriors, el peor equipo de la NBA fuera de casa (3-16) y el mejor en casa (13-2), igualados con los Grizzlies. El español Santi Aldama aportó 9 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón en 20.43 minutos en pista con Memphis. Ja Morant fue el mejor de Memphis con 36 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

New York Knicks, 112 - Philadelphia 76'ers, 119

Joel Embiid y James Harden prolongaron su momento dulce y, con 35 y 29 puntos, respectivamente, dirigieron la victoria de los Philadelphia 76ers contra los New York Knicks en el Madison Square Garden. Embiid aportó 35 puntos, con 8 rebotes y 1 asistencia, mientras que Harden firmó un doble-doble de 29 puntos, 4 rebotes, 13 asistencias y 4 robos. Julius Randle brilló en los Knicks con 35 tantos.