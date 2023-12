Doncic supera un récord de Chamberlain; Minnesota y Oklahoma siguen en lo alto

Doncic firmó su quinto triple doble de la temporada, al conseguir 40 puntos (22 de ellos en el primer cuarto), doce rebotes y diez asistencias en el triunfo por 131-120 de los Mavericks en el campo de los Blazers.



Doncic, de 24 años, lleva ya 61 triples dobles en su carrera de cinco años en la NBA. Anotó quince de sus 28 tiros y logró cuatro triples y llevaba ya treinta puntos al descanso, tras un primer período asombroso en el que logró 22 de los 36 puntos de su equipo.

Además con su actuación el esloveno logró este sábado el octavo triple doble de 40 puntos de su carrera y superó una marca de Wilt Chamberlain.

Luka Doncic drops the eighth 40-point triple-double of his career, the fourth-most of all time, as the @dallasmavs get the W!



Tim Hardaway Jr.: 25 PTS, 5 3PM, 6 REB

Anfernee Simons: 33 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/ROQvIZm37m