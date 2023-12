Detroit roza la hazaña en Boston; Wembanyama y Haliburton hacen historia

Boston Celtics, 128 - Detroit Pistons, 122

Con una imagen admirable y muy meritoria, los Pistons rozaron el milagro y exigieron el máximo a unos Celtics que fueron perdiendo de 21 puntos en el segundo cuarto y que llegaron al descanso 19 abajo. Cade Cunningham (31 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias), Jordan Ivey (22 puntos y 10 rebotes) y Bogdanovic (17 tantos, 12 rebotes y 6 asistencias) encabezaron a los Pistons en la cancha de unos Celtics todavía invictos en casa (15-0) y que tienen el mejor balance de la liga (24-6).

Bogdanovic's putback ties it up with 4.6 seconds remaining ??



Pistons-Celtics | Live on NBA TV

?? https://t.co/Q9lUtN6Nv0pic.twitter.com/2dAnpoSxg6 — NBA (@NBA) December 29, 2023

En cualquier caso, esta nueva decepción llevó a los Pistons a alcanzar la última frontera que les quedaba en su hundimiento: la de las 28 derrotas seguidas que acumularon los Philadelphia 76ers de 2014-2015 y 2015-2016 contando el final de una temporada y el comienzo de la siguiente. Además, su espantoso 2-29 de balance deja a Detroit con un porcentaje de victorias de .064.

Kristaps Porzingis (35 tantos y 8 rebotes), Jayson Tatum (31 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias) y Derrick White (23 puntos) rescataron a unos Celtics lejos del nivel que les ha convertido hasta ahora en el gran aspirante al anillo esta campaña, pero a los que les dio para llevarse el triunfo.

Portland Trail Blazers, 105 - San Antonio Spurs, 118

Ningún jugador en la historia de la NBA había conseguido los números de Wembanyama (30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones) en menos de 30 minutos en cancha. Tampoco lo había logrado ninguno con menos de 20 años. El prodigio francés presumió de efectividad con un 9 de 14 en tiros de campo, incluyendo un 2 de 4 en triples, y además se fue perfecto desde la línea de personal con un 10 de 10.

Victor Wembanyama put on a SHOW tonight as the Spurs pick up the win in Portland! ??



30 PTS / 6 REB / 6 AST / 7 BLK



Wemby is the 2nd rookie in NBA History to record 30+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, and 7+ blocks in a game (David Robinson - 03/19/1990). pic.twitter.com/0mtmHjD0fC — NBA (@NBA) December 29, 2023

Este triunfo dio un respiro muy necesario a los Spurs, con solo dos victorias en sus últimos 25 encuentros (5-25 de balance ahora). Malcolm Brogdon y Jerami Grant, con 29 puntos por cabeza, fueron los más destacados de los Blazers.

Chicago Bulls, 104 - Indiana Pacers, 120

También hizo historia Tyrese Haliburton, quien, tras Chris Paul, es el segundo jugador en la andadura de la NBA que da forma a un partido de al menos 20 puntos y 20 asistencias sin una sola pérdida de balón. El base de los Indiana Pacers consiguió 21 puntos (7 de 17 en tiros de campo, incluyendo un 6 de 13 en triples). Patrick Williams (22 puntos) y DeMar DeRozan (21 puntos) fueron los más productivos de Chicago.

Tyrese Haliburton put on a SPECIAL performance in the Pacers' win in Chicago!



21 PTS

20 AST

0 T0



Hali becomes the second player in NBA history to record 20+ PTS, 20+ AST and 0 TO in a game (Chris Paul - 12/10/2016) pic.twitter.com/xDgVffWfZA — NBA (@NBA) December 29, 2023

Denver Nuggets, 142 - Memphis Grizzlies, 105

Otro jugador que selló una actuación impresionante fue Nikola Jokic, que modeló su undécimo triple-doble de esta temporada con 26 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias y una puntería perfecta: 11 de 11 en tiros de campo (incluido el único triple que intentó) y de 3 desde la línea de personal. Con esta paliza a Memphis, los Nuggets, sin Aaron Gordon por primera vez tras sufrir una mordedura de un perro, acumulan seis triunfos seguidos y nueve victorias en sus últimos diez encuentros.

Nikola Jokic had FULL COMMAND of the floor tonight in the Nuggets' dominating 142-105 win!



?? 26 PTS (11/11 FGM)

?? 14 REB

?? 10 AST



The Joker joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a triple-double on 100% shooting (Min. 10 FGA) in multiple games. pic.twitter.com/KS0v6Wh9gY — NBA (@NBA) December 29, 2023

Los Grizzlies echaron de menos a Ja Morant, baja por enfermedad, ya que con el base llevaban cuatro triunfos en cuatro partidos desde su regreso. Desmond Bane (23 puntos) fue el máximo anotador de Memphis, que tampoco pudo contar con el español Santi Aldama por enfermedad.

Golden State Warriors, 102 - Miami Heat, 114

Los Heat se dieron un auténtico homenaje en San Francisco pese a sus importantes bajas (Jimmy Butler, Kyle Lowry y Caleb Martin) con un sólido póker formado por Tyler Herro (26 puntos y 7 rebotes), el mexicano Jaime Jáquez Jr. (17 puntos y 6 asistencias), Bam Adebayo (17 puntos y 11 rebotes) y Jamal Cain (18 puntos y 6 rebotes). La ofensiva de los Warriors fue un desastre, tanto que Stephen Curry (3 de 15 en tiros) y Klay Thompson (4 de 11) fueron los máximos anotadores de Golden State con solo 13 puntos.

Los Ángeles Lakers, 133 - Charlotte Hornets, 112

Los Lakers se olvidaron de la dolorosa derrota ante los Celtics en el día de Navidad con una victoria sin complicaciones ante los Hornets gracias a 26 puntos y 8 rebotes de Anthony Davis. LeBron James, a solo dos días de cumplir 39 años, consiguió 17 puntos y 11 asistencias. Ni LeBron ni Davis llegaron a los 30 minutos en pista en un partido que los angelinos resolvieron con un parcial de 41-23 en el tercer periodo. Miles Bridges (20 puntos) fue el más referente de unos Hornets en caída libre con nueve derrotas seguidas.

Minnesota Timberwolves, 118 - Dallas Mavericks, 110

Todavía con la derrota inexplicable del miércoles ante los Cleveland Cavaliers escociendo, los Mavericks, sin Luka Doncic, perdieron ante unos Minnesota Timberwolves que se mantienen como líderes del Oeste y que reciben el sábado a los Lakers en el 39 cumpleaños de LeBron. Anthony Edwards destrozó a Dallas con 44 puntos y Tim Hardawy Jr., con 32, líderó a unos Mavericks que llegaron con opciones al último cuarto.

Ant Edwards was in FULL attack mode as the 1st-place Timberwolves improve to 23-7!



??44 PTS (season high)

??6 3PM pic.twitter.com/Ew9ZQFY5TY — NBA (@NBA) December 29, 2023

New Orleans Pelicans, 112 - Utah Jazz, 105

Zion Williamson flirteó con el triple-doble (21 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) y contó en los Pelicans con el respaldo de Brandon Ingram (26 puntos) y CJ McCollum (22 puntos y 6 asistencias). Collin Sexton (26 puntos) y Lauri Markkanen (24 puntos y 10 rebotes) encabezaron a los Jazz.