DeRozan y los Bulls asaltan el TD Garden; Paul George salva a los Clippers

Boston Celtics, 114 - Chicago Bulls, 128

DeMar DeRozan logró 37 puntos y los Chicago Bulls superaron una desventaja de 19 puntos durante la segunda mitad del partido.

La victoria permite a los Bulls ponerse con marca de 6-1 al comienzo de la temporada y ya son líderes en la División Central.

Zach LaVine anotó 26 puntos y el pívot suizo montenegrino Nikola Vucevic acabó con un doble-doble de 11 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias con los Bulls, que superaron 38-11 a Boston en el cuarto periodo para convertir una desventaja de 14 puntos en un triunfo por 14 tantos.

Jaylen Brown anotó 28 como líder de los Celtics, que han perdido tres partidos seguidos y dejaron el campo entre abucheos tras colocar su marca en 2-5 con el entrenador novato Ime Udoka.

Charlotte Hornets, 110 - Cleveland Cavaliers, 113

El dominio en el juego interior de Jarrett Allen, que aportó un doble-doble de 24 puntos y 16 rebotes, permitió a los Cleveland Cavaliers dar la sorpresa de la jornada en la NBA al vencer 110-113 a los Charlotte Hornets.

La victoria cerró con nota positiva la gira de cinco partidos que disputaron los Cavaliers con marca de 4-4 en lo que va de temporada.

El ala-pívot finlandés Lauri Markkanen anotó 21 tantos, Evan Mobley aportó un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, Darius Garland terminó con 16 puntos (incluyendo dos tiros libres a 14,9 segundos del final) y los Cavaliers colocaron su marca en 3-2 fuera de casa.

Ricky Rubio salió de reserva con los Cavaliers y disputó 25 minutos en los que siguió sin tener su mejor inspiración anotadora al quedarse con apenas cinco tantos, pero si destacó en la dirección del juego tras repartir ocho asistencias.

Ricky anotó 1 de 7 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos y acertó 2-4 desde la línea de personal. También capturó un rebote defensivo, recuperó dos balones, perdió tres, puso un tapón y cometió una falta personal.

Philadelphia 76ers, 113 - Portland Trail Blazers, 103

Seth Curry se cargó la responsabilidad de liderar a su equipo ante la ausencia del pívot camerunés Joel Embiid y aportó 23 puntos (incluidas varias canastas claves), que ayudaron a los Sixers a ganar por 113-103 a los devaluados Portland Trail Blazers.

Embiid, el líder anotador del equipo y cuatro veces elegido para el All-Star, recibió un día de descanso, primer partido que se pierde esta temporada.

Uno de los jugadores más destacados fue George Niang con 21puntos para los Sixers. Normal Powell encabezó a los Trail Blazers con 22 puntos. Damian Lillard acabó con un doble-doble de 20 puntos y 10 asistencias, mientras que el escolta C.J. McCollum también acabó con 20 anotaciones.

Por el bando local, Joel Embiid fue reemplazado en la alineación titular por el pívot Andre Drummond, quien terminó con un doble-doble de 14 tantos y 15 rebotes.

Atlanta Hawks, 118 - Washington Wizards, 111

Trae Young aportó 26 puntos y el pívot suizo Clint Capela logró un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes que ayudaron a los Atlanta Hawks a vencer por 118-111 a los Washington Wizards.

Bradley Beal anotó 19 de sus 24 puntos en la primera mitad para Washington, que vio rota una racha de tres triunfos seguidos y perdió por quinta ocasión consecutiva en Atlanta.

El base brasileño Raúl Neto jugó 19 minutos como reserva de los Wizards y aportó seis puntos; repartió cinco asistencias y capturó un rebote.

New York Knicks, 104 - Toronto Raptors, 113

OG Anunoby terminó siendo uno de los mejores jugadores sobre la pista con 36 puntos, su mejor marca individual como profesional, y lideró el ataque de los Toronto Raptors que vencieron a domicilio 104-113 a los New York Knicks para conseguir su cuarto triunfo consecutivo.

Gary Trent Jr. agregó 26 puntos por los Raptors, que tomaron la ventaja al superar por 22-38 a los Knicks en el tercer periodo.

El escolta titular Fred VanFleet terminó con 17 tantos, nueve rebotes y siete asistencias, que lo convirtieron en el jugador más completo de los Raptors.

Mykhailiuk terminó con 15 tantos en sustitución de Scottie Barnes, que lideraba a los novatos con 18,1 puntos y 8,9 rebotes por partido. Barnes tiene un esguince en el pulgar derecho.

Memphis Grizzlies, 106 - Denver Nuggets, 97

Ja Morant aportó 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, Tyus Jones agregó 17 puntos y los Memphis Grizzlies derrotaron este lunes por 106-97 a los Nuggets de Denver.

El pívot reserva Xavier Tillman anotó 12 tantos, mientras que el escolta Desmond Bane y el ala-pívot Jaren Jackson Jr. terminaron con 11 cada uno. En cuanto a Santi Aldama, este siguió sin contar con minutos con los Grizzlies.

El equipo de Memphis puso fin a una racha de tres derrotas ante los Nuggets.

Nikola Jokic lideró a Denver con 23 puntos, siete rebotes y siete asistencias, mientras que el ala-pívot Aaron Gordon consiguió un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes.

Indiana Pacers, 131 - San Antonio Spurs, 118

Los Indiana Pacers derrotaron 131-118 a los irregulares San Antonio Spurs con una buena actuación del pívot Myles Turner, que anotó 19 puntos. Un cambio positivo para los Pacers, que pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas y ganaron por segunda ocasión en ocho encuentros bajo las órdenes del nuevo entrenador Rick Carlisle.

Dejounte Murray terminó con 16 puntos y el base Derrick White sumó 13, lo que les convirtió en los mejores anotadores de los Spurs.

El equipo de San Antonio ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros; su único triunfo fue el pasado sábado ante los actuales campeones, los Bucks.

Minesotta Timberwolves, 97 - Orlando Magic, 115

Cole Anthony anotó un máximo de 31 puntos y el pívot Wendell Carter Jr. logró un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes que permitieron a los Orlando Magic completar la remontada y ganar a domicilio 97-115 a los Minnesota Timberwolves.

Franz Wagner sumó 28 puntos para Orlando, que puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas, mientras que Jalen Suggs, quien nació en Minnesota, anotó 15 puntos.

Anthony anotó 8 de 17 tiros de campo, incluyendo 6 de 11 triples. Orlando encestó 24 de 30 tiros libres frente a los 11 de 19 de los Timberwolves.



Los Angeles Clippers, 99 - Oklahoma City Thunder, 94

Paul George alcanzó los 32 puntos, el base Reggie Jackson aportó otros 15 y Los Angeles Clippers remontaron una desventaja de nueve puntos en el tramo final del último cuarto que les permitió ganar por 99-94 a los Thunder.



George, que también aportó nueve rebotes y siete asistencias, anotó ocho puntos incluido un tiro de algo más de tres metros cuando quedaban 1:08 minutos que situó a los Clippers 93-92 arriba. Luke Kennard, que anotó sus 14 puntos en la segunda mitad. Los Ángeles llevaban 3 de 21 desde la línea de tres en la primera mitad, pero en la segunda la acabaron con un 12 de 21, que fueron decisivos para la remontada de los Clippers.

