Denver y Phoenix ganan sus quintos partidos y se citan en semifinales; Trae Young obliga a esperar a Boston

Boston Celtics, 117 - Atlanta Hawks, 119 (2-3)

Un Trae Young estelar firmó 38 puntos y 13 asistencias, incluidos los últimos 14 de los Atlanta Hawks, y lideró la vibrante victoria por 117-119 de su equipo en el TD Garden de Boston contra los Celtics para subir el 2-3 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' y mantener con vida a los hombres de Quin Snyder.

Sin Dejounte Murray, suspendido un partido por sus recientes protestas a los árbitros, los Hawks tuvieron 13 puntos de desventaja ante unos Celtics que ya se preparaban para celebrar el pase a la segunda ronda, pero Young cambió la historia del partido con una monstruosa reacción.

Los Celtics ganaban 111-103 con 3.50 por jugar en el cuarto período cuando Young abrió un asombroso festival anotador. Fue el único jugador de los Hawks en meter puntos en los últimos 3.26 minutos del partido, pero eso fue suficiente para cambiar la historia del choque. Culminó su tremendo partido con un maravilloso triple desde ocho metros con 1.8 segundos en el cronómetro que subió el definitivo 119-117 al luminoso.

La serie se desplaza ahora a Atlanta para el sexto partido, previsto este jueves, con los Celtics a una sola victoria de un duelo de segunda ronda con los Philadelphia 76ers. Young terminó con 38 puntos y 13 asistencias, mientras que John Collins firmó 22 y el serbio Bogdan Bogdanovic, 18.

Los Celtics se relajaron demasiado pronto y se complicaron la vida en esta serie en la que salían como claros favoritos. Jaylen Brown, que sigue compitiendo con una máscara protectora en la cara, aportó 35 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias y Jayson Tatum metió 19, con un modesto uno de diez en triples.

Phoenix Suns, 136 - Los Ángeles Clippers, 130 (4-1)

Con un Devin Booker absolutamente explosivo (47 puntos, 25 de ellos en el tercer cuarto), los Phoenix Suns se clasificaron este martes para las semifinales del Oeste (4-1) al eliminar a unos Clippers (136-130) que, sin los lesionados Kawhi Leonard y Paul George, firmaron otra temporada decepcionante.

El escolta de Phoenix ya había sellado dos actuaciones mayúsculas en esta serie (38 puntos en el segundo encuentro y 45 en el tercero), pero esta noche se superó a sí mismo con un recital maravilloso de anotación. Booker deslumbró con un 19 de 27 en tiros, acarició el triple-doble con 8 rebotes y 10 asistencias y fue además el máximo responsable de un tercer cuarto brutal que destrozó a los angelinos (50-24).

Kevin Durant aportó 31 tantos, DeAndre Ayton hizo 21 puntos y 11 rebotes y Chris Paul firmó 15 tantos en unos Suns que se medirán en la siguiente ronda a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que este martes superaron a los Minnesota Timberwolves también por 4-1.

No todo fueron buenas señales para Phoenix ya que el conjunto de Monty Williams volvió a exhibir una gran irregularidad, tanto que en el último cuarto los Clippers tuvieron varias posesiones para empatar el marcador o colocarse por delante tras ir perdiendo por 20 puntos.

En estos Clippers muy dignos, pero finalmente impotentes ante Booker el referente en ataque fue Norman Powell (27 puntos) mientras que Russell Westbrook rozó el triple-doble (14 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias), pero tuvo una noche negada de cara al aro (3 de 18 en tiros) y perdió 5 balones. Mason Plumlee logró 20 puntos y 10 rebotes e Ivica Zubac aportó 16 tantos y 10 rebotes.

Denver Nuggets, 112 - Minnesota Timberwolves, 109 (4-1)

Los Denver Nuggets de Nikola Jokic sellaron este martes su clasificación para las semifinales del Oeste (4-1) al derrotar en casa y en un partido muy igualado y emocionante a los Minnesota Timberwolves (112-109).

Con el encuentro empatado 104-104 y solo 1.12 por jugarse, Jokic se echó a los Nuggets a la espalda con dos canastas consecutivas en el tramo crucial (una de ellas con tiro libre adicional) para vencer la resistencia de unos Wolves que pelearon hasta el final y que tuvieron un triple de Anthony Edwards para haber forzado la prórroga.

El pívot serbio firmó un triple-doble con 28 puntos (8 de 29 en tiros), 17 rebotes y 12 asistencias aunque el máximo anotador de los Nuggets (primeros del Oeste) fue Jamal Murray con 35 puntos. Edwards (29 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), el dominicano Karl-Anthony Towns (26 puntos y 11 rebotes) y Rudy Gobert (16 puntos y 15 rebotes) fueron los más destacados de los Wolves (octavos).