Denver lidera un Oeste en el que los Lakers suben plazas

Lebron James (24 puntos y 12 asistencias), Anthony Davis (22 puntos y 13 rebotes) y D'Angelo Russell (28 puntos) han recuperado su mejor versión en el momento indicado de la temporada. Con su victoria, los Lakers (45-33) suman 9 en los últimos 10 partidos y escalan a la octava plaza del Oeste en detrimento de los Kings (44-33), con lo que se salen de la eliminatoria a vida o muerte del 'play-in' en la que posiblemente estén los Golden State Warriors. Sensaciones opuestas para los Cavaliers (46-32) en los que Darius Garland anotó 26 puntos.

