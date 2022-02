Debut de Juancho Hernangómez con los Jazz; el Este echa humo; Dejounte Murray hace historia con los Spurs

Con permiso de los Toronto Raptors (8 triunfos seguidos), los Boston Celtics son el equipo más en forma de la NBA en estos momentos y ante los Denver Nuggets sumaron su séptima victoria consecutiva tras un apretado partido.

Jayson Tatum (24 puntos y 6 rebotes) y Nikola Jokic (23 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias) fueron los mejores de los Celtics y los Nuggets, respectivamente, en un partido en el que destacaron los jugadores latinos.

Derrick White making an impact in his first action as a member of the @celtics!



Live Now on NBA TV pic.twitter.com/DR3FIugxHa