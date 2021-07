Dario Saric se pierde las Finales de la NBA por una lesión en la rodilla

El ala-pívot croata de los Phoenix Suns, Dario Saric, sufre una rotura de ligamento en su rodilla derecha que le impedirá participar en el resto de las Finales de la NBA, donde los suns dominan por 1-0 ante Milwaukee Bucks.

Injury update:



Suns forward/center Dario Šari? has sustained a torn ACL in his right knee. He will be out indefinitely.